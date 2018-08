Facebook Messenger Kids é o aplicativo de conversas para crianças do Facebook

O aplicativo de bate-papo do Facebook para crianças de seis a 12 anos, o Messenger Kids, terá modo “soneca” informou o site de tecnologia The Verge. A novidade é visto como uma nova forma dos pais terem controle do serviço e determinar quanto tempo a criança pode usar o app.

A novidade permitirá os pais definirem os horários que o aplicativo pode ou não ser usado pela criança. O modo soneca é definido no painel de controle dos pais que também podem pré-programar horários específicos para a suspensão do aplicativo como, por exemplo, à noite ou na hora do dever de casa.

Quando o modo de suspensão está ativado, as crianças não recebem notificações, não podem brincar com a câmera do aplicativo e não conseguem enviar ou receber mensagens. Se eles tentarem abrir o aplicativo, uma mensagem informará que o app está no modo soneca e pede para tentar novamente mais tarde.

O Facebook disse que se esforçou muito para garantir que o aplicativo seja seguro para crianças e esteja em conformidade com a Lei de Proteção e Privacidade On-line para Crianças, ou COPPA. “Não há anúncios no Messenger Kids e as informações do seu filho não são usadas para anúncios. É gratuito para download e não há compras no aplicativo”, escreveu o Facebook em um post no blog.

Problemas. O Messenger Kids tem sido controverso desde o seu lançamento em dezembro, com mais de 100 especialistas em desenvolvimento infantil, grupos de defesa da saúde, educadores e pais pedindo que o serviço seja desativado.

Para funcionar, o aplicativo não requer uma conta no Facebook e atrai as crianças com ferramentas como vídeo, filtros coloridos e divertidos, além dos GIFs.

O Messenger Kids já permitia o controle da lista de contatos da criança. Além disso, as mensagens enviadas pelo aplicativo não podem ser ocultadas nem deletadas.