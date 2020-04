Divulgação Para o consultor em redes sociais, Alexandre Inagaki, o BBB não é mais um jogos para inocentes

Encerrado nesta segunda, 27, o Big Brother Brasil inaugurou a era dos influenciadores digitais no programa: gente que já contava com milhões de seguidores e contava com uma estrutura profissional de divulgação e organização para as votações. A vitória ficou com uma ‘pessoa comum’, a médica Thelma Regina, mas as outras duas finalistas nasceram e vivem de internet.

“Não é mais um jogo de inocentes”, avalia Alexandre Inagaki, consultor de redes sociais com uma longa lista de trabalhos com produtores de conteúdo digital. Em papo com o Estado, ele avaliou o papel da internet no programa, a participação dos influenciadores e suas estratégias digitais. Lembrou também como foi decisivo para o programa reverberar temas, como feminismo e racismo, que já protagonizavam discussões acaloradas nas redes sociais.

O BBB 20 foi o primeiro a ter muitos participantes conhecidos nas redes sociais. Isso influenciou o jogo? Que lições isso deixa para o futuro?

O BBB não é mais um jogo para inocentes. O participante tem que saber o papel que vai personificar na casa. Se não tiver alguma estratégia minimamente pensada, o participante será uma personalidade nula. Cada um é uma peça no tabuleiro. Assim podemos dizer que os influenciadores ditaram o rumo. Eles já tinham personalidades minimamente conhecidas, não vieram do zero. A única que não era influenciadora na final era a Thelma, mas ela é uma personagem sui generis. E se ela não personificasse um segmento específico, ela não teria tido futuro. Para permanecer na casa, é preciso representar algo ou se tornar vilão.

O BBB já teve gente oriunda da internet, mas isso nunca garantiu uma participação relevante. Como os influenciadores do BBB 20 se comparam às gerações anteriores?

Na época de Serginho e Tessália (ambos do BBB 10), a internet não tinha esse poder de fogo que tem atualmente. Não existiam pessoas como Felipe Neto, a quem o próprio Ibope aponta como mais relevante em audiência do que quem vem de TV. Isso mostra o alcance atual da internet. O termo influenciador não existia porque eles não influenciavam muita coisa de verdade. A Tessália era conhecida por um nicho muito pequeno e não teve um décimo da repercussão que os influenciadores atuais. Se não me engano, ela saiu na terceira semana. Acho simbólico, que dez anos depois, temos uma edição na qual realmente influenciadores digitais se tornam celebridades. Tem gente no Instagram com mais seguidores que atores globais. Isso talvez represente um caminho sem volta porque teve resultado e repercussão.

Qual é a sua avaliação da estratégia digital de nomes como Manu, Rafa e Boca Rosa?

O caso da Manu é exemplar. Quando essa edição começou e os perfis dela estavam postando conteúdos diários e inéditos, encontrei um amigo dela. Perguntei se ele tinha participado, e ele respondeu que não. O grosso foi todo pensado e planejado por ela. Entramos numa era de influenciadores com a mentalidade para capitalizar da melhor maneira possível a participação. A Manu faz caras e bocas porque sabe que será enquadrada numa câmera e virar meme.O grande diferencial deste ano é que os influenciadores já chegam com muita coisa planejada para fazer a exposição na TV fomentar os negócios nas redes sociais. É uma diferença monstruosa aos tempos da internet de várzea. Serginho e Tessália não tinham 1 milésimo de estratégia e de estrutura.

Qual é o objetivo desse tipo de participante?

Houve uma mudança grande. Nas primeiras edições, uma grande oportunidade era sair na capa da Playboy ou da G Magazine, como aconteceu com o Kléber Bambam (vencedor do BBB 1). Isso mudou e tem haver com a internet. A internet virou a própria oportunidade. Veja o caso da Marcela, que teria faturado R$ 1 milhão com as vendas de cursos sobre sexualidade usando o Instagram. Com o BBB, o participante tem a grande chance de virar o influenciador digital. Foram simbólicas as eliminações de Giselly e Ivy: mesmo saindo do jogo, elas ficaram felizes em ver que tinha ganhado milhões de seguidores no Instagram.

A escalação desse elenco revela uma estratégia da Globo?

Não acho que tenha sido acidental um elenco com tantos homens ‘trogloditas’. Isso acirrou os ânimos e as discussões de redes sociais ganharam força. Houve uma polarização com temas, como machismo e racismo, que já estavam rolando na redes sociais.

Isso gerou também ação? As discussões nas redes sociais ajudaram a moldar os rumos do programa? Há relatos de enormes mutirões de votação, por exemplo.

A história de mutirão de torcida já acontece há umas quatro ou cinco edições. E isso permite distorções bizarras. Por exemplo, o recorde do paredão entre Manu e Prior aconteceu também por conta da infraestrutura profissional por trás, com equipes dedicadas dos influenciadores para comandar votações. Para a Globo, é ótimo, porque gera mais acessos.

Você acha que interessa corrigir essas distorções? Muita gente fala sobre uso de bots…

Não interessa. O importante é ter o recorde mundial. É bizarro que isso aconteça com participantes profissionais, com equipe contratada para organizar o processo de votação. Mas existe um outro lado importante sobre a edição deste ano. As discussões passionais atraíram atenção do usuário comum de rede social. Assim, essa pessoa começou a se mexer para votar também. Foi isso que segurou o Babu por tanto tempo, que era uma espécie de favorito do espectador comum. E foi isso também que levou a Thelma para o título. É quase como se eles tivessem sido representantes das primeiras edições do BBB – ainda que o Babu, como ator, também soubesse usar as câmeras a seu favor.

Os debates foram acalorados, mas a estrutura do Twitter e do Instagram, muito diferentes das do Orkut e do Facebook, ajudaram a reverberar mais os embates?

A partir do momento que a segunda tela começa a se popularizar com o Twitter, assistir TV se torna mais interativo. É a partir disso que os debates se tornam mais animados e ganham repercussão maior. No BBB 13, houve uma polêmica após o Dhomini dizer que tinha arrancado os dentes de um cachorro com um machado. Isso só aconteceu porque as pessoas assistiram no PPV e jogaram isso no Twitter. Isso não teria acontecido em edições anteriores do programa.

Mesmo com duas influenciadoras na final, uma ‘pessoa comum’ levou o prêmio. Por que as redes não pesaram a favor delas?

Achei surpreendente a Manu Gavassi ficar em terceiro, pois ela participou do paredão com mais de 1,5 bilhão de votos. Penso se esse recorde não aconteceu pela dicotomia entre os machistas e as ‘fadas sensatas’. Mais do que fandoms, o que decidiu mesmo o BBB foi a polarização de opiniões. Primeiro, com a história do feminismo, depois com a do racismo. Depois do paredão recordista, os outros não chegaram perto. Acho também que esse BBB se destacou pelo contexto da pandemia. O espectador comum, que tinha o programa como única opção inédita de entretenimento participou mais. E isso influenciou.