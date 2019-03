Reprodução/MySpace MySpace apagou todo o seu acervo carregado entre 2003 e 2015

O MySpace, principal rede social dos EUA até ser destronado pelo Facebook em 2009, confirmou que perdeu todas as músicas postadas na plataforma entre 2003 e 2015 - o número estimado de canções deletadas é de 50 milhões. Isso encerra uma era no mundo tecnológico e na música independente, pois boa parte da popularidade do site foi construída pela presença de bandas e artistas do underground. A cantora Mallu Magalhães, por exemplo, foi descoberta após postar suas canções no MySpace.

Em um comunicado, a rede social confirmou a suspeita que já se espalhava por quem ainda tentava acessar as músicas."Como resultado de um projeto de migração de servidores, quaisquer fotos, vídeos e arquivos de áudio carregados no site há mais de três anos não estão mais disponíveis no MySpace. Pedimos desculpas pela inconveniência e sugerimos que você mantenha cópias de seus arquivos".

Usuários do Reddit discutiam a falha nos arquivos há um ano e neste domingo, 17, o assunto voltou a surgir depois que Andy Baio, ex-diretor de tecnologia do Kickstarter, tuítou sobre o tema. O surgimento da informação fez alguns usuários questionarem se o descarte do acervo teria sido proposital ou não. O MySpace não respondeu a esse questionamento.

Teriam sido afetados 14 milhões de artistas. Não que esses perfis estivessem ativos, a maioria, na verdade, é de bandas e artistas independentes que já não existem mais. A perda, porém, significa que boa parte da memória musical da década de 2000, quando a música alternativa ocupou lugar de destaque no gosto das pessoas, foi perdida.

O MySpace foi comprado em 2005 pela NewsCorp por US$ 580 milhões e vendido seis anos depois por apenas US$ 35 milhões para a Specific Media.