Não foi preciso esperar até o final do ano para saber estatísticas sobre o seu comportamento musical no Spotify em 2021. Nesta quarta-feira, 2, o serviço liberou no app uma seção chamada Only You, que revela hábitos como artistas mais escutados, variação de playlists e podcasts, tudo para caracterizar misturas únicas que o usuário faz na plataforma. A ferramenta fica disponível até o dia 30 de junho, informou o Spotify ao Estadão.

A ideia do OnlyYou é trazer a multiplicidade de gostos que o usuário pode ter no streaming, seja pela variação de músicas antigas e atuais, gêneros musicais muito distintos ou até mesmo podcasts de assuntos completamente controverso — a plataforma quer que você saiba que você é a única pessoa com esse tipo de gosto.

A personalização do serviço ainda permite que você monte uma mesa de jantar dos sonhos, com a opção de escolher alguns dos seus artistas favoritos para curtir uma noite com você. A experiência, mesmo fictícia, rende conteúdo: playlists são montadas e adicionadas ao perfil do usuário a partir dos artistas escolhidos. Essas playlists mixadas, com os artistas mais escutados vieram para ficar, afirmou o Spotify, mas por enquanto estão rodando em fase beta.

Para acessar o OnlyYou basta abrir o aplicativo e procurar pelo banner de mesmo nome na parte superior da tela. Todas as estatísticas, como pares de artistas mais "incoerentes", combinações únicas de podcasts e momentos únicos de atividades estão disponíveis para compartilhar.