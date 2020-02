GOOGLE-WEB/ REUTERS/Jon Shenk/Google/Handout via Reuters Com o projeto Loon, o Google usa balões em altas altitudes para levar 4G a áreas remotas do planeta.

As tentativas da Alphabet, holding que controla o Google, e do SoftBank de lançar antenas celulares na atmosfera receberam apoio de empresas de telecomunicações globais, incentivando os esforços de lobby para obter aprovação regulatória para a tecnologia emergente.

A Loon, que surgiu na incubadora de empresas da controladora do Google, Alphabet, e a HAPSMobile, uma unidade do SoftBank, planeja fornecer internet de alta velocidade para áreas remotas com equipamentos de rede lançados em altas altitudes.

Os esforços de lobby das duas empresas, que formaram uma aliança no ano passado, estão recebendo o apoio de empresas como Airbus, Nokia e Ericsson, China Telecom, Deutsche Telekom, Telefónica e Bharti Airtel.

O apoio é um voto de confiança na tecnologia depois que a Alphabet encerrou este mês outra de suas grandes apostas, a Makani, que pretendia gerar energia eólica com pipas, em um movimento amplamente visto como sinal de pressão do presidente-executivo Sundar Pichai para empresas que ainda não se provaram, como a Loon, para começar a entregar resultados.

A aliança expandida anunciada em uma declaração conjunta visa garantir as frequências e promover uma regulamentação uniforme e padrão de toda a indústria para os veículos de alta altitude, que transportam equipamentos de rede em balões no caso da Loon, ou em drones na HAPSMobile. Ambos os sistemas são movidos a energia solar.

A Loon já fechou acordos com operadoras de telefonia móvel no Quênia e no Peru. Essa tecnologia permite que as empresas de telecomunicações estendam a cobertura para áreas de difícil acesso, onde há baixa densidade populacional ou obstáculos geográficos, como montanhas, e mantenham o serviço funcionando após desastres.

Os dispositivos voam na estratosfera, que oferece clima ameno durante o ano inteiro, baixa latência, que fica a apenas 20 quilômetros acima da superfície da Terra, em comparação com satélites que, mesmo em órbita baixa, estão a 1.200 quilômetros de altitude.