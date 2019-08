WERTHER SANTANA/ESTADAO Orkut se dedica hoje a uma outra plataforma, chamada Hello

O turco Orkut Buyukkokten, engenheiro que criou a rede social que levava seu nome, foi bloqueado no app de namoro Tinder durante uma viagem ao Brasil. Orkut não deixou barato: ele reclamou da situação em seu perfil no Twitter, na noite desta quarta-feira, 14, e a publicação logo viralizou na internet, com mais de 17 mil curtidas.

“Alguns usuários acharam que minha conta era falsa e me denunciaram”, disse o criador da rede social pela qual os brasileiros foram fissurados durante anos. Orkut está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e pediu ajuda aos seus seguidores para conseguir o contato do Tinder e recuperar sua conta no aplicativo. Ele aproveitou e escreveu hashtags dizendo “eu sou real” e “preciso de ajuda”.

Orkut lamentou o bloqueio. “Estava no meio de conversas com pessoas, fazendo novos amigos”, afirmou no Twitter.

A rede social de Orkut foi apagada em 2014. Ele se dedica hoje a uma outra plataforma, chamada Hello.