Pabllo Vittar estreia canal na Twitch nesta sexta

Agora Pabllo Vittar foi longe demais. Depois de acumular milhões de seguidores no Instagram e no Twitter e bilhões (sim, bilhões) de visualizações no YouTube, a cantora estreia nesta sexta, 11, o seu canal na Twitch, plataforma de streaming que pertence à Amazon. Pensada inicialmente para o mundo dos games, a plataforma iniciou em 2019 uma movimentação estratégica em direção ao mundo da música - a aproximação começou primeiro nos EUA e chegou ao Brasil no começo deste ano.

Inicialmente, a plataforma buscou parcerias com artistas mais nichados, como Pitty, Marcelo D2 e Criolo. Logo, porém, expandiu os domínios, atraindo a produtora de funk Kondzilla. Agora, a plataforma de Jeff Bezos abre espaço para uma das principais estrelas atuais da música brasileira. A PVTV, conta a cantora em conversa exclusiva ao Estadão, terá uma ampla programação: desde a conversa com os fãs a flagras de backstages de trabalho. Segundo ela, terá também música, drinks, arquitetura e, claro, games.

Nesse quesito, ela não foge do papo. Diz que curte Cyberhunter, Mortal Kombat, GTA, Tekken 7, Resident Evil, Last of Us e Crash Bandicoot. Mais ainda, diz estar ansiosa por jogar Cyberpunk 2077, que finalmente chegou às lojas depois de três adiamentos.

"A chegada da Pabllo à Twitch significa que a plataforma passou a ser vista por artistas como uma ferramenta para se conectarem aos fãs", explica Wladimir Winter, diretor de parcerias e conteúdo da plataforma. A parceria, segundo ele, foi firmada por meio de um contrato longo de exclusividade - ele não revela a duração do acordo. Mais importante: o executivo afirma que a Twitch manterá os olhos bem abertos para o comportamento de parte da comunidade gamer, que exibe comportamentos LGBTfóbicos, misóginos e preconceituosos.

"O maior recado que podemos dar para esse grupo é apoiando artistas que representam as minorias e levantam a bandeira da diversidade. Esse é o maior jeito de lutar. Além disso, contamos com ferramentas de moderação e regras severas. O criador consegue moderar, mas temos uma equipe que monitora isso também", explica ele. Pabllo é mais sucinta: "Vai ser block e tchau! Não temos que dar palco pra pessoas assim!"

Confira abaixo o papo completo com a artista.

O que você pretende exibir no canal?

A PVTV vai ter uma grade intensa de programação desde conversa com os fãs até alguns flagras de backstages de trabalho. Vai ter música, drinks, games (claro!) e até arquitetura! Vai ser divertido e os vittalovers podem acompanhar todas as etapas do crescimento do canal. Agora tenho um canal para chamar de meu!

Tem algum artista na Twitch que te inspira? Vai jogar?

Eu jogo bastante, mas ainda sou nova nesse universo né?! Eu gosto muito da Kalera, inclusive estamos planejando algumas coisinhas juntas.

Que games você curte?

Cyberhunter, Mortal Kombat, GTA, Tekken 7, Resident Evil, Last of Us, Crash Bandicoot! Amo jogos de aventura e RPG!

Quais jogos vc não jogou ainda mas que está curiosa para conhecer?

Cyberpunk 2077! To super ansiosa pra jogar logo!

Você tem muitos seguidores em outras redes sociais, incluindo o YouTube. Pretende abandoná-las?

De jeito nenhum, quero estar presente nas redes sociais todas! Mas na Twitch o diferencial é que terei um contato ainda mais próximo aos seguidores, eles vão fazer parte do projeto. Não é apenas uma plataforma de produção de conteúdo, mas a elaboração de uma ideia que começa do zero e ter uma rotina ainda mais próxima com os meu fãs, que não consigo ter ainda nas outras plataformas.

Você vai operar sozinha as transmissões do canal?

De jeito nenhum. Estamos também construindo uma equipe que vai me ajuda com a parte tecnológica e etc! Eu fico mais na área criativa, pirando nas mil e uma ideias. Mas o mais importante pra mim é conseguir montar essa equipe de várias pessoas que, como eu, estão começando nesse universo! Vamos nos ajudando e construindo tudo junto com a ajuda dos Vittarlovers!

Parte da comunidade gamer é conhecida por atos LGBTfóbicos e misóginos. Como você pretende lidar com isso?

LGBTfobia, racismo, misoginia ou qualquer tipo de preconceito não será aceito na PVTV! Simples assim! Vai ser block e tchau! Não temos que dar palco pra pessoas assim!

Hoje em dia, todo artista precisa necessariamente ser digital influencer?

É um movimento natural. Os artistas estão muito presentes nas redes sociais (mais ainda durante a quarentena) que têm um alcance absurdo e acaba influenciando os seguidores. As redes sociais também dão espaço à artistas que talvez encontrassem dificuldade para divulgar seus trabalhos nas mídias tradicionais. Eu mesma consumo muita informação sobre música, dança, games, séries nas redes sociais. Amo quando um vídeo viraliza e vira meme. Claro que a gente precisa ter cuidado com as fake news, né?