Uma singela foca roda no centro de uma piscina. No meio das nadadeiras, um saxofone de brinquedo. Ao fundo, os primeiros acordes de uma música com ares românticos embala os giros da foca, que se repetem por alguns segundos. Em determinado momento, um gato começa a tocar piano para complementar o som do sax. E, de repente, a música passa a contar com a batida ritmada de uma bateria, tocada por um simpático cachorro da raça pug. Tudo acontece ao mesmo tempo, enquanto Conga, da Gretchen, chega ao seu ápice e encerra a série de giros da foca saxofonista.

A cena descrita acima poderia ser uma cena de um novo clipe non-sense da Gretchen ou ainda parte de um sonho. Mas não. Ela é um dos vídeos da página no Facebook “Foca da Meia-Noite”, criada pelo publicitário Ronaldo Monfredo no inverno de 2016 e que já chega a mais de 260 mil curtidas. “Não achei que uma foca girando em uma piscina fosse fazer tanto sucesso”, conta Ronaldo, em uma divertida entrevista concedida ao Estado. “Só queria dar risada. Pensei que só eu achava graça de uma foca girando na piscina ao som de George Michael. Ainda bem que eu estava errado.”

Tudo começou de um jeito artesanal e sem muito ambição. Ele encontrou o vídeo da foca no Vine, aplicativo de vídeos curtos do Twitter, misturou com uma música de George Michael e postou na página. O sucesso foi surpreendente: 15 mil seguidores na primeira semana. Na segunda semana, os números dobraram e a página chegou a 30 mil fãs — que ainda impulsionaram a página e a fizeram alcançar 1 milhão de compartilhamentos.

Então, Monfredo começou a se dedicar e a dar mais atenção para a foca. Primeiro, descobriu sua origem é russa — e que, na verdade, pode ser um leão marinho. Depois, o tempo dos vídeos aumentou e ele começou a expandir o tipo de músicas tocadas pela foca. Em vez de apenas usar canções românticas de George Michael e afins, Monfredo começou a apostar em músicas brasileiras e até em clássicos da música internacional. E, por fim, instituiu que os vídeos da foca seriam publicados sempre à meia-noite. “A Foca é como se fosse uma rádio da madrugada, que tem aquela coisa mais brega. Por isso mesmo adoro quando tocamos Kaoma, Gretchen, Sidney Magal”, conta o criador.

Atualmente, a Foca da Meia-Noite tem 200 mil curtidas no Facebook e um poder de divulgação impressionante: o vídeo com o sucesso Deu Onda, por exemplo, já tem mais de 16 mil curtidas e 900 mil visualizações. Além disso, a página já está com ares de profissional: se uma música não conta com versão em saxofone ou tem qualidade ruim, Monfredo pede para que dois amigos músicos façam uma versão com o instrumento.

“A Foca, sem querer, virou um meio de divulgação de músicas no Brasil”, conta o criador da página. “O vídeo com Deu Onda, por exemplo, foi publicado pouco antes da música estourar no Brasil. Muitas pessoas, nos comentários, falaram que estavam conhecendo a música pela primeira vez.”

Apesar da força da foca, Monfredo não conseguiu ganhar dinheiro com a página, mesmo com algumas oportunidades surgindo pelo caminho. “Quase fechei uma parceria para a foca divulgar o novo disco dos Rolling Stones”, conta. “Não deu certo porque não tinha saxofone nas músicas. Só gaita. Não tinha como alterar a essência da foca.”

Os planos, no entanto, são grandiosos. Depois de quase encerrar as atividades da página no final de 2016, Monfredo quer firmar parcerias com músicos e bandas e aumentar o alcance de compartilhamento dos vídeos, por meio de promoções e outros atrativos. Além disso, quer ampliar a força da foca para o YouTube e outras redes sociais.