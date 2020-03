Um dos principais nomes envolvidos na criação da Internet, o matemático americano Vint Cerf anunciou nesta segunda-feira, 30, que testou positivo para o novo coronavírus. Pioneiro da rede, Cerf é considerado por muitos como o 'pai da internet'.

Ele divulgou a notícia em sua conta no Twitter. "Testei positivo para o coronavírus e estou me recuperando", diz a publicação. Cerf não explicou como contraiu a doença, que também está em fase de transmissão comunitária nos EUA. Na manhã desta segunda-feira, 30, a Universidade Johns Hopkins divulgou que o país tem 143 mil casos de coronavírus e 2,6 mil mortes confirmadas.

Pesquisador da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Cerf trabalhou ao lado de nomes como Bob Kahn e Leonard Kleinrock para criar a estrutura básica da internet, com temas como o protocolo TCP/IP e a troca de pacotes de dados, que funcionam até hoje na rede. Desde 2005, Cerf atua como "evangelista de internet" no Google.

A DARPA, departamento do governo americano que ajudou a desenvolver a ARPANET, uma versão inicial do que se tornaria a internet, desejou uma recuperçaão rápida a Cerf pela rede social.

I tested positive for COVID-19 and am recovering. Listen to what John Oliver has to say about our national response so far: https://t.co/Adgiy3Z9NA