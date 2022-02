Agencia Senado Bloqueadores de sinal são aparelhos que interrompem frequências, como de conexão à internet

Um pai na cidade de Messanges, na França, tinha apenas um objetivo: restringir o acesso à internet dos filhos adolescentes, que não desgrudavam de celulares e computadores na hora de dormir. Sem querer, porém, o responsável desconectou dois municípios inteiros ao utilizar um bloqueador de sinal, que anula frequências emitidas das torres de conexão.

O caso foi relatado pela Agência Nacional Francesa de Frequências (ANFR, na sigla francófona) no site da organização no último dia 8. A despeito do que parece ser uma boa intenção, bloqueadores de sinais são proibidos no país europeu, com pena criminal de até 6 meses de prisão e multas que podem chegar a 30 mil euros. Atualmente, o pai enfrenta processo judicial e tem de pagar 450 euros em taxas, além de estar passível de ter de entregar o aparelho às autoridades.

O episódio foi descoberto pela ANFR após queixa de uma operadora de telefonia, que ouviu reclamações de clientes que não conseguiam acesso à rede durante a madrugada, geralmente entre meia-noite e 3 horas da manhã em todos os dias da semana. No caso, o dispositivo utilizado pelo pai era multibanda, bloqueando não só a rede móvel, mas também a banda larga (Wi-Fi).

“Após consultar fóruns na internet, o pai decidiu que um bloqueador de sinal era a melhor solução”, escreveu a ANFR no site. “(É) Uma solução radical, mas sobretudo ilegal e… desproporcionada. Porque o equipamento não impactou apenas sua casa, mas toda a telefonia e internet móvel na área ao redor de sua casa, privando não apenas seus filhos, mas também seus vizinhos, os habitantes de seu município e o município vizinho de uma boa conexão móvel. Ao querer banir a internet em sua casa, ele aplicou a mesma sentença a toda a vizinhança.”

A conexão foi normalizada dois dias após a intervenção das autoridades.