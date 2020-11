Vatican Media/AFP O Papa Francisco disse em mensagem que se o progresso tecnológico aumenta a desigualdade, não é um verdadeiro progresso

As consequências do uso de inteligência artificial (IA) é uma preocupação do Vaticano. Nas intenções de orações de novembro, o Papa Francisco pediu para os fiéis rezarem para que os progressos em inteligência artificial e robótica “sirvam sempre à humanidade”.

O Papa revela a cada mês intenções de orações focadas em temas ou eventos específicos. A escolha de novembro do avanço da inteligência artificial e sua ética não é uma preocupação nova: em fevereiro, o Vaticano recebeu executivos das gigantes IBM e Microsoft para uma cúpula sobre formas "centradas no ser humano" de projetar IA.

Em sua mensagem, compartilhada no YouTube, o Papa Francisco afirma que a inteligência artificial está “no centro da mudança histórica que estamos vivendo” e que a robótica “tem o poder de mudar o mundo para melhor se for aproveitada corretamente”.

“Se o progresso tecnológico aumenta a desigualdade, não é um verdadeiro progresso. Os avanços futuros devem ser orientados para o respeito da dignidade da pessoa e da Criação”, diz o Papa Francisco.