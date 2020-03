Heritage Auctions/Divulgação Apple já fabricou tênis, que agora foram leiloados por US$ 10 mil

Sim, a Apple teve uma linha de tênis. Apesar de ter sido criada nos anos 90 apenas para funcionários da empresa, o item chamou a atenção de colecionadores quando foi colocado para leilão neste ano. A casa de leilões Heritage Auctions, responsável pela venda, recebeu 20 lances e fechou o negócio por quase US$ 10 mil.

O par de tênis leiloado, considerado raridade, apresentava pequenos sinais de desgaste, mas foi considerado em excelente estado para venda. A peça era tamanho 41 e conta com o logo da Apple na lateral, preenchido com as cores do arco-íris.

Apesar dos muitos lances de fãs da marca, esse não é o primeiro tênis da linha fabricada para funcionários que apareceu disponível para compra na casa de leilão. Em 2017, um par dos sapatos em perfeito estado surgiu na plataforma, mas, com lances iniciais a partir de US$ 15 mil, os tênis ainda não foram vendidos.