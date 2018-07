Leia mais

Uma das principais redes sociais do planeta, o Instagram anuncia nesta segunda-feira, 12, uma nova função para aumentar a segurança de seus usuários na plataforma: a partir desta data, a rede lançará filtro de palavras-chave nos comentários para todos os seus 500 milhões de usuários.

O funcionamento é simples: cada usuário terá sua própria lista de palavras chave, totalmente customizável. Se você não quiser, por exemplo, ler comentários que incluam a palavra "arroz", poderá inclui-la como palavra chave em sua lista. Dessa forma, o filtro vai esconder quaisquer comentários em suas postagens que incluam a palavra "arroz". Além disso, o Instagram poderá sugerir ao usuário uma série de palavras que podem ser incluídas na lista.

"Conforme, o Instagram cresce, queremos ter certeza de que todos se sintam confortáveis para se expressarem, e grande parte disso é ter controle sobre a experiência do conteúdo", diz a empresa, em comunicado distribuído à imprensa nesta segunda-feira, 12.

Filtro de palavras-chave do Instagram poderá ser escolhido pelo usuário

Segundo Kevin Systrom, co-fundador da plataforma, a nova função se soma a ferramentas como o recurso de deslizar para excluir comentários, a opção de denúncia de comentários inapropriados e até o bloqueio de contas. "Estamos dando mais um passo para garantir que o Instagram continue a ser um bom lugar para qualquer pessoa se expressar", disse o executivo, em postagem no blog oficial da empresa.

De acordo com o Instagram, as melhorias estarão disponíveis na versão 9.3 do aplicativo, seja para iOS ou para Android.