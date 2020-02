Itaci Batista Anatel

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) retoma nesta semana as discussões sobre o edital do leilão do 5G. O conselheiro Moisés Queiroz Moreira vai apresentar seu voto na próxima quinta-feira, 6, em reunião pública do Conselho Diretor. A proposta, segundo apurou o Estadão/Broadcast, será uma tentativa de apaziguar os ânimos entre os conselheiros, que já apresentaram duas propostas diferentes, e o setor, que disputa o uso da faixa de 3,5 GHz.

O leilão do 5G é um dos mais aguardados pelo setor e deve movimentar R$ 20 bilhões em arrecadação e investimentos. Se aprovado na quinta, o edital ainda ficará aberto para consulta pública, o que deve empurrar o leilão para o início de 2021.

Moreira deve acatar o pedido das teles e da radiodifusão, que pediram um adicional de 100 MHz para o uso da faixa de 5G e o uso de filtros para mitigar interferências com o sinal das antenas parabólicas, ampliando o espectro em 400 MHz. A ideia recebeu sinal verde do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que publicou hoje portaria sobre o tema no Diário Oficial da União.

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades até 20 vezes superiores ao 4G. Em ambiente controlado, as redes 5G podem ter velocidades de até 1 gigabit por segundo (Gbps). Assim, permite um consumo maior de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. Além disso, promete reduzir para menos da metade a latência, tempo entre dar um comando em um site ou app e a sua execução – dos atuais 10 milissegundos para 4 ms. Em algumas situações, a latência poderá ser de 1 ms, importante, por exemplo, para o desenvolvimento de carros autônomos.

Racha

Coube a Moreira pedir vista do processo do leilão do 5G em uma reunião tensa realizada em dezembro, quando o racha entre o Conselho Diretor ficou mais uma vez evidente – de um lado, o relator original, Vicente Aquino, que defende um modelo de disputa que privilegie as pequenas operadoras, e de outro, o conselheiro Emmanoel Campelo e o presidente Leonardo Euler de Morais, a favor de uma concorrência que favoreceria as maiores teles.

A reportagem apurou que Moreira pretende propor um modelo mais tradicional, semelhante aos já aplicados pela Anatel no passado. A diferença no voto está na proposta de inclusão dos 100 MHz adicionais, um pedido feito pelas das grandes teles e maiores fornecedoras por meio de ofício enviado em dezembro, dias antes da reunião pública que acabou sem acordo. Os dois votos anteriores consideravam apenas 300 MHz no 3,5 GHz. Procurado, Moreira não se manifestou.

A reunião de quinta-feira, no entanto, traz um elemento adicional: será a primeira com a participação de Carlos Baigorri, que assumiu a quinta vaga do Conselho Diretor de forma temporária, como diretor substituto. Ele pode ser o voto de minerva na discussão, já que há dois votos a favor da proposta de Campelo e dois a favor do voto de Aquino – isso porque o ex-conselheiro Aníbal Diniz votou em outubro com Aquino, antes que seu mandato se encerrasse, no início de novembro.

Há, no entanto, dúvidas sobre de que forma Baigorri poderá se manifestar na reunião pública. A Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, representante da Advocacia Geral da União (AGU) no órgão regulador, poderá ser acionada a opinar sobre se o voto de Moreira é um fato novo – o que permitiria a Baigorri votar no lugar de Aníbal – ou se representa apenas em parte uma inovação – o que daria ao novo conselheiro um voto parcial, relacionado unicamente aos 100 MHz adicionais.

Depois de passar por consulta pública, o edital retornará para aprovação o Conselho Diretor da Anatel. O Tribunal de Contas da União (TCU) também precisará dar seu aval e pode propor mudanças, o que reforça a tese de que a disputa ocorrerá apenas em 2021.

Com apoio das grandes teles, fabricantes, pequenos provedores regionais e do setor de radiodifusão, o único setor que ainda tem receio da proposta é o de satélites, representadas pelas associações Sindisat e Abrasat. Procuradas, as entidades informaram que estão avaliando o tema e admitiram preocupações com as questões técnicas e comerciais envolvidas. A sinalização, porém, é que o voto deixará claro que elas serão indenizadas caso tenham que arcar com custos devido ao processo.

Apesar da pressão dos EUA sobre diversos países para banir a chinesa Huawei dos leilões do 5G, o edital não trará nenhuma proibição ao uso de tecnologia. Esse tema será tratado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e pela Presidência da República.

AT&T e Warner Media

Outro tema que será definido na reunião de 6 de fevereiro é o da compra da produtora de conteúdo Warner Media pela operadora AT&T. O conselheiro Moisés Queiroz Moreira também pediu vista desse processo, em reunião realizada em agosto, e retoma o processo nesta semana.

O caso é analisado pela Anatel porque a Lei do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) proíbe que operadoras - como a AT&T - detenham mais de 30% de emissoras, programadoras e empacotadoras de conteúdo audiovisual - como a Warner Media.

No Brasil, o grupo norte-americano controla a Sky, o que traz controvérsias sobre o caso. A Sky, hoje, detém 30% do mercado de TV por assinatura, com 5 milhões de assinantes.

Em agosto, Aquino votou pela aprovação da operação, ao considerar que a Anatel poderia mitigar riscos de possível abuso de poder de mercado. Aníbal Diniz, que ainda compunha o conselho, votou com Aquino. Campelo e Morais sinalizaram que o ideal seria que o Congresso aprovasse uma nova lei sobre o caso – o que não ocorreu, embora uma iniciativa tenha sido apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso (PP-GO). Agora, os dois terão de se posicionar.

Como o caso da Warner Media e AT&T não deve trazer inovações, mas apenas uma posição favorável ou contrária à operação por parte de cada conselheiro, o mais provável é que Baigorri não possa votar e que o voto de Diniz seja considerado.

O processo foi influenciado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que, na época, pretendia ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e defendia a aprovação da proposta. Depois que o governo desistiu da ideia da embaixada, ele não se manifestou mais sobre o caso.