Beck Diefenbach / Reuters Dados do Google+ começam a ser apagados nesta terça, 2

Esta terça, 2, marca o início do fim do Google+, rede social da gigante das buscas que não vingou. O Google começou a deletar de seus servidores todo o conteúdo do (quase) finado serviço. Segundo a empresa, a eliminação de todos os dados deverá demorar alguns meses, então é possível que usuários ainda consigam acessar seus perfis durante período.

Criado em 2011, a rede social não conseguiu emular nem o sucesso do seu irmão mais velho de fama tropical, o Orkut, que manteve a coroa de rede social mais popular do Brasil entre 2004 e 2011. Além da baixa adesão, falhas de segurança ajudaram o Google a se decidir pelo desligamento. Na brecha mais recente, em dezembro de 2018, os dados de 50 milhões de usuários ficaram expostos.

A criação de novas contas já estava bloqueada desde fevereiro, e agora está inacessível. O login para acessar sites para, por exemplo, comentar notícias, algo nos moldes do que o Facebook permite, também deixará de existir - uma transição para contas do Google ocorrerá.

O Google disponibilizou uma ferramenta para exportação de dados, caso os usuários desejem levar suas informações para outra plataformas. Uma vez lá, o usuário terá que se logar na sua conta no Google para levar em sua sacola digital os seguintes ítens:

Google+ +1s

as "curtidas" na web

Google+ Circles

os contatinhos

Google+ Communities

as comunidades

Google+ Stream

os posts do perfil

Profile

o próprio perfil

Cada um desses ítens está disponível em diferentes formatos, que poderão ser usados para a transição para diferentes plataformas.