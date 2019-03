Frederick Florin/AFP Manifestantes comemoram vitória das novas leis de direito autoral na União Europeia

O Parlamento Europeu deu o aval final nesta terça-feira, 26, a uma grande mudança nas leis vigentes de direitos autorais da União Europeia. Controversas, as novas regras vão forçar empresas de tecnologia como Google e Facebook a pagar empresas de conteúdo pelo uso de notícias em seus serviços; as gigantes também terão de filtrar conteúdo protegido por copyright.

A nova proposta foi aprovada por 348 votos contra 274, depois de um debate que opôs artistas e a indústria criativa europeia contra empresas de tecnologia, ativistas pela internet e grupos de defesa dos consumidores, que temem que as novas regras imponham custos mais altos. Além disso, argumentam ativistas e empresas, pode ser difícil bloquear o conteúdo de forma necessária – a partir das novas regras, plataformas como o YouTube terão de vetar que usuários subam conteúdo protegido por copyright, como vídeos, músicas e fotografias, por exemplo.

A Comissão Europeia, braço regulatório do bloco econômico, começou a revisar as regras de direitos autorais há dois anos, em uma tentativa de proteger uma indústria avaliada em US$ 1 trilhão por ano, com 11,6 milhões de empregos e 6,8% da economia europeia.

Chefe da área digital da comissão, Andrus Ansip comemorou o resultado da votação, dizendo que as reformas vão melhorar a condição de escritores, jornalistas, cantores, músicos e atores perante plataformas que se beneficiam de seu conteúdo. "O voto de hoje traz o equilíbrio correto entre os interesses de todos, ao mesmo tempo que traz obrigações proporcionais para as plataformas online", disse, em nota.

Para o Google, as reformas vão levar a insegurança jurídica e podem afetar a economia digital e criativa da Europa. A Organização Europeia de Consumidores (BEUC) também ecoou as críticas. "Consumidores vão ter de lidar com as consequências disso; suas preocupações foram explícitas, mas os eurodeputados decidiram ignorá-las", disse Monique Goyens, diretora geral da BEUC.

Já a eurodeputada alemã Julia Reda, líder da oposição às reformas e membro do Partido Pirata Alemão, disse que as mudanças afetam a internet livre. "Algoritmos não são capazes de entender a diferença entre infrações de copyright e reutilizações legais de conteúdo para propósitos como paródia", disse.