Indícios das atividades rotineiras da pessoa, como dieta alimentar, uso de cosméticos ou maquiagem, roupas e medicação podem ser obtidos a partir de uma análise de grande alcance

Leia mais O que fazer quando a tecnologia começa a afetar as crianças?

Quão sujo é um smartphone comum? O bastante para que uma pequena amostra da superfície do aparelho pode prever com precisão o estilo de vida de uma pessoa, até a quantidade de cerveja que ela bebe. É o que sugere um novo estudo.

Conduzido por pesquisadores da universidade da Califórnia na San Diego School of Medicine e a Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, o método desenvolvido envolve uma análise química de moléculas que permanecem no aparelho para determinar o tipo de vida do seu proprietário. Indícios das atividades rotineiras da pessoa, como dieta alimentar, uso de cosméticos ou maquiagem, roupas e medicação podem ser obtidos a partir de uma análise de grande alcance, como também indícios ambientais, como moléculas do oceano e filtro solar que podem apontar para locais que o proprietário do telefone visitou recentemente.

O método se baseia num entendimento de que a camada mais superficial da pele humana carrega componentes químicos que são extremamente afetados pela química interna do corpo e por fatores ambientais, externos. Os pesquisadores conseguiram reter moléculas da pele presentes nestes itens pessoais e compará-las com um vasto conjunto de fatores biológicos e ambientais, processando e verificando bancos de dados mediante o uso de um supercomputador.

Algumas das moléculas encontradas na superfície do telefone podem estar ali por algum tempo. Os pesquisadores encontraram traços do repelente DEET no telefone de um participante, que o havia aplicado contra mosquitos cinco meses antes do estudo.

Os autores do estudo, Pieter Dorrestein e Amina Bouslimani, usaram telefones para coletar amostras por causa do seu uso generalizado.

“Pensamos em objetos com os quais interagimos com frequência que teriam mais chances de demonstrar a viabilidade da nossa tese, de que muita coisa pode ser inferida a partir de amostras dessas moléculas”, disse Pieter Dorrenstein. “O telefone é um objeto óbvio. Passamos muito tempo usando o aparelho, portanto muitas moléculas das mãos são transferidas o tempo todo para o objeto”.

Segundo Dorrenstein e Bouslimani, as aplicações deste tipo de análise química são inúmeras. Citaram possíveis aplicações médicas, para monitorar o efeito de uma medicação sobre um paciente. Os efeitos do uso de cosméticos e produtos de cuidados com a pele também podem ser controlados. E mencionaram também seu uso potencial pela polícia, que poderia analisar amostras extraídas de telefones, chaves de carro ou outros objetos pessoais deixados na cena do crime para determinar o perfil de um suspeito.

Mas quão diferente é este método de outros meios de coleta de dados químicos? Por exemplo, a eficácia de um medicamento pode ser avaliada por meio de amostras de sangue. No caso da polícia, os departamentos já têm acesso a instrumentos de análise forense que podem determinar a presença de drogas ilegais ou explosivos em objetos encontrados em cenas de crimes e informações sobre o estilo de vida de uma pessoa podem não ser particularmente úteis para determinar exatamente o perfil de um indivíduo.

"O problema é que não são coisas muito distintivas - se você encontra uma marca particular de cosmético ela não vai ajudar realmente a aprimorar a busca da pessoa em questão”, disse John Bond, professor de criminologia na Universidade de Leicester, em uma entrevista para o Guardian.

Mas para Dorrenstein o perfil pleno de informações obtidas a partir das amostras, mais do que ma análise direcionada de traços de drogas ilegais, por exemplo, faz com que essa metodologia seja útil para a polícia. “O hardware usado não é nada diferente do que o FBI utiliza”, disse Dorrestein. “O importante é o processo mental dos dados que foram obtidos. Podemos saber mais a partir deste cotonete do que apenas uma molécula ilícita desta informação. Podemos na verdade saber o estilo de vida de um indivíduo. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO