Pixabay 'Nano robôs' farão medições da temperatura do plasma lunar e medições eletromagnéticas

Cinco pequenos robôs projetados e fabricados no México vão decolar para a Lua no final deste ano em uma missão científica inédita. As máquinas de duas rodas vasculharão a superfície lunar colhendo medições sofisticadas, como informações de temperatura e eletromagnetismo.

Os chamados "nano robôs" foram desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). A missão está pronta para ser lançada em um foguete Vulcan da United Launch Alliance e seria a primeira espaçonave americana a pousar na Lua em quase 50 anos.

"Esta é uma pequena missão onde testaremos o conceito e depois realizaremos outras missões, primeiro à Lua e depois a asteroides", disse à agência de notícias Reuters Gustavo Medina Tanco, cientista da UNAM que lidera o projeto Colmena ("colmeia", na tradução do espanhol). Segundo ele, os cinco aparelhos trabalharão juntos como um enxame de abelhas.

Tanco explicou que os robôs são feitos de aço inoxidável, ligas de titânio e alumínio espacial, e estão equipados para coletar minerais lunares que poderiam ser úteis em futura mineração espacial. As máquinas estão programadas para serem lançadas em junho no módulo de pouso Peregrine da empresa americana Astrobotic, originalmente desenvolvido para a competição Lunar-X-Prize, patrocinada pelo Google.

Na missão de um mês, os nano robôs farão medições da temperatura do plasma lunar e medições eletromagnéticas. Além disso, analisarão o tamanho de partículas de regolito.

"Podemos fazer a diferença na tecnologia e na cooperação internacional. Isso pode levar a importantes parcerias para estudar os minerais ou realizar outras explorações científicas", disse Tanco.