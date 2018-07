REPRODUÇÃO

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, criaram um aplicativo que detecta movimentos sísmicos e emite avisos e alertas antes que graves terremotos aconteçam. Chamado de MyShake, o aplicativo foi desenvolvido em parceria com a operadora de telecomunicações alemã Deutsche Telekom.

Leia também:

Aplicativo do governo paulista, SP Serviços atinge 3 milhões de downloads

A ideia dos criadores do sistema é tornar os mais de 3 bilhões de smartphones que existem em todo mundo em uma grande rede de “sismógrafos”. “Queremos aproveitar os milhões de acelerômetros que já estão funcionando em todo mundo”, disse o diretor do laboratório sismológico da Universidade da Califórnia em Berkeley, Richard Allen, ao site Mental Floss.

“Para países em desenvolvimento e que estão sujeitos a terremotos, como Nepal ou Peru, o MyShake poderia alertar pessoas sobre terremotos segundos mais cedo”, afirmou a Deutsche Telekom, parceira da universidade no projeto, por meio de nota à agência de notícias Bloomberg. “Esses países têm apenas um sistema de alerta precoce ou até mesmo nenhum sistema — mas tem milhões de usuários de smartphones.”

Para funcionar, o app capta dados do acelerômetro dos smartphones — que é um componente que detecta mudanças nas posição do celular. Assim, o app consegue identificar dados sísmicos da região do usuário. Em seguida, as informações são enviadas ao órgão responsável da região, que terá uma detalhada descrição da movimentação sísmica. O app já está disponível para download na Play Store. Ainda não há informações sobre uma versão do serviço para iOS.