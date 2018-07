O nome do sueco Felix Avrid Ulf Kjellberg, de 27 anos, pode não ser facilmente reconhecido, mas ele é hoje o youtuber mais popular do mundo. Sob o apelido PewDiePie, Kjellberg chegou ontem à marca de 50 milhões de seguidores no YouTube, plataforma de compartilhamento de vídeos mais utilizada no planeta.

Ao todo, os vídeos de PewDiePie já foram visualizados mais de 13,8 bilhões de vezes desde abril de 2010, quando o rapaz abriu seu canal no YouTube.

Uma de suas principais características é o bom humor, utilizado para animar os vídeos que ele faz sobre games – de sucessos como Grand Theft Auto V até jogos desconhecidos como o brasileiro Porcunipine, apelidado pelo youtuber de “jogo do bumbum”. Outra de suas marcas registradas é chamar os fãs de “bros”, com direito a um “soquinho” como saudação – o “brofist”.

Para celebrar a marca de 50 milhões de seguidores, PewDiePie organizou uma pegadinha: no início desta semana, ele publicou um vídeo dizendo que iria deletar seu canal, acusando o YouTube de, supostamente, utilizar um algoritmo para não avisar seus fãs quando ele publicasse vídeos novos. Segundo PewDiePie, a única solução para resolver isso era deletar o canal quando chegasse a 50 milhões de inscritos.

O que aconteceu, porém, é que ele deletou um canal secundário: chamado de Jack septiceye2, o espaço era uma brincadeira com seu colega youtuber Jacksepticey e que não tinha nenhum vídeo recente nos últimos meses.

Dinheiro. Sem ser afetado pela pegadinha, o canal oficial de PewDiePie continua ativo e gerando dinheiro para o sueco, que recentemente foi considerado o youtuber mais bem pago do mundo pela revista norte-americana Forbes.

Segundo levantamento da publicação, PewDiePie faturou US$ 15 milhões (equivalente a cerca de R$ 51 milhões) em 2016, um crescimento de 20% na comparação com o ano anterior.

Além de faturar com publicidade exibida nos vídeos de seu canal, PewDiePie também ganhou dinheiro ao fazer uma série licenciada para o YouTube Red, versão paga do site de vídeos do Google, e com a venda de livros e games inspirados em sua imagem. Lançado em 2015 nos EUA, o livro This Book Loves You foi um sucesso de vendas e ganhou edição nacional pela editora Casa da Palavra no ano passado, traduzido como Este Livro Te Ama.