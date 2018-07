Reuters O Pinterest está apostando em novos recursos para a rede social

A rede social de interesses Pinterest anunciou nesta quinta-feira, 9, uma ferramenta que permite apontar a câmera do celular para um objeto qualquer e pequisar produtos semelhantes na plataforma de imagens. Com isso, o Pinterest permitirá que usuários façam pesquisas quaisquer sem necessidade de digitar palavras — parecido com o que faz o clássico aplicativo Shazam, que identifica músicas a partir de pequenos trechos gravados pelo serviço.

"As pessoas são criaturas visuais. Usamos nossos olhos para decidir se algo combina com o nosso estulo ou se parece bom o bastante para ser usado", diz o cofundador da plataforma, Evan Sharp, no blog oficial do Pinterest. Ele ainda deu alguns exemplos de funcionamento do novo recurso, chamado Lens. "É possível apontar a câmera do celular para um brocólis e encontrar receitas com o ingrediente ou, ainda, fotografar uma mesa e receber sugestões de móveis semelhantes."

Por enquanto, o Lens está em fase de testes e será aprimorado conforme mais pessoas utilizarem o recurso. O Lens funciona apenas nos Estados Unidos para iPhone e Android.

Novidades. Além do Lens, o Pinterest lançou duas novas funções para seus aplicativos. A primeira delas é o Instant Ideas, que permite ver imagens semelhantes a partir de uma fotografia original. Se a pessoa estiver vendo a imagem de uma pizza, basta tocar em um pequeno círculo para achar mais imagens do alimento.

Além disso, a rede social de imagens lançou o Shop The Look, ferramenta que permite encontrar novos produtos de decoração e de moda a partir de uma imagem. Ambos os serviços também estão disponíveis apenas nos Estados Unidos.