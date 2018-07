Protesto. Empregados fizeram passeata em frente à sede do Google, em Mountain View

Os trabalhadores do Vale do Silício são revolucionários improváveis. Eles são relativamente ricos, bem educados e bem relacionados. Apesar de muitos terem apoiado Hillary Clinton, não são os alvos mais evidentes das ideias políticas do presidente norte-americano Donald Trump. A maioria não será prejudicada pelo proposto muro na fronteira mexicana e poderia até se beneficiar do corte no imposto de renda. Isso mostra que os protestos recentes no Vale e em Seattle não foram motivados por ganhos de curto prazo.

Para compreender por que a indústria de tecnologia se posicionou contra o decreto de Trump que barrou a entrada de imigrantes no país, é preciso analisar o papel que a imigração teve para o setor. O Vale existe porque abriu os braços para pessoas de muito longe. “Circulo pelo mundo e muitos me perguntam como reproduzir o Vale do Silício”, diz John Collison, imigrante da Irlanda e cofundador da empresa de pagamentos Stripe. “Então digo: os EUA estão sugando todos os talentos do mundo.” No governo Trump, a dinâmica para imigrantes pode mudar – e levar à ruína a tecnologia americana.

No ano passado, pesquisadores da National Foundation for American Policy, um centro de análises sem associação partidária, estudou 87 empresas iniciantes americanas privadas com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão. A entidade descobriu que mais da metade delas foram fundadas por uma ou mais pessoas de fora dos EUA. E 71% delas empregavam imigrantes em postos executivos cruciais. Companhias como Uber e Tesla estão nesse grupo.

Talento. Os fundadores dessas empresas vieram de todo o mundo – Índia, Grã-Bretanha, Canadá, Israel e China. Um dos fundadores do Google veio da Rússia e seu principal executivo nasceu na Índia, mesmo país de origem do presidente da Microsoft. Gigantes como eBay e Yahoo foram iniciadas por imigrantes. As maiores subsidiárias do Facebook – Instagram e WhatsApp – também foram criação de estrangeiros. A Apple foi idealizada por um filho de imigrante.

Há muitas teorias sobre por que os imigrantes encontram tanto sucesso no setor. Muitos assinalam que a grande presença de imigrantes deve-se ao fato de as empresas garimparem trabalhadores mais baratos. Mas as principais empresas do Vale do Silício não operam como fábricas, e sim como equipes esportivas que buscam os melhores e mais criativos atletas, venham de onde vierem.

Mike Krieger, brasileiro que é cofundador do Instagram, conta que eliminou a maior parte do texto do aplicativo, um dos fatores que levaram o Instagram a alcançar sucesso instantâneo. Por ter crescido no Brasil, sabia que o inglês dificultaria a adoção no mundo. “Em todas as fases da criação do aplicativo, pensávamos como poderíamos criar algo com apelo internacional”, diz o brasileiro. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK