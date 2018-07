Se você tem US$ 35 mil sobrando e gosta de assistir a filmes, o Prima Cinema é uma boa opção de investimento. Conhecido como “Netflix dos lançamentos”, ele dá acesso aos filmes que estão em cartaz nos cinemas ou que ainda nem estrearam, no conforto de casa.

Para isso, é preciso comprar um set-top box, desenvolvido especificamente para cada usuário. Ele dá acesso à biblioteca de filmes, que podem ser “alugados” por preços que variam entre US$ 500 e US$ 600.

O Prima Cinema funciona “quase” da mesma forma que o Netflix: após escolher o filme, é preciso desbloquear o conteú- do com asimpressões digitais – a tecnologia evita o aluguel não autorizado de filmes. Por enquanto, o aparelho só é vendido para pessoas autorizadas nos Estados Unidos para evitar fraudes – como pirataria ou a criação de um cinema comercial em residências.

De acordo com a empresa, apenas produtores, diretores e atores de Hollywood estão entre os usuários do Prima Cinema. Entre as celebridades que assinam o serviço está a modelo Kim Kardashian. A empresa não revelou se vai liberar o serviço para pessoas “comuns”, nem se o Prima Cinema chegará a outros países.