Reuters

Os vídeos em 360 graus parecem ser um dos grandes incentivos para o mercado de realidade virtual: com um novo grau de imersão, eles podem dar ao usuário a sensação de que realmente estão dentro da cena. Agora, imagine o potencial dessa tecnologia no segmento de vídeos adultos. Pois bem: o Pornhub, conhecido site de vídeos pornográficos, acaba de dar um passo nesse ramo inaugurando uma seção exclusiva em seu site dedicada à pornografia em realidade virtual.

Leia também:

Vibradores e aparelhos conectados à internet viram alvo de hackers

Realizados em parceria com a produtora BaDoink, os vídeos pornôs de realidade virtual já estão disponíveis em uma seção exclusiva do site do Pornhub (clique aqui para ver, se você não estiver no trabalho). Ele funciona em navegadores como o Chrome e o Microsoft Edge, no Android e no iOS.

Além disso, o Pornhub também lançou um aplicativo na plataforma da Oculus, que é utilizada pelos óculos de realidade virtual Oculus Rift e Samsung Gear VR.

Como os óculos de realidade virtual ainda não são um produto popular, o Pornhub também decidiu distribuir 10 mil unidades do Google Cardboard – os óculos de papelão desenvolvidos pelo Google – para quem se cadastrar em seu site.