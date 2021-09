Bruna Arimathea/Estadão Além da diferenciação, o hiperlink azul também ajuda quem tem alguma difículdade em enxergar cores, por exemplo

Das muitas coisas que mudaram na internet nos últimos 40 anos, uma delas permaneceu quase intocável: o hiperlink . E mais: quase todos os que você encontrar na web serão em azul. Além do sublinhado característico, a cor é predominante nesse tipo de texto. Assim, a dúvida sobre esse formato ficou pairando por bastante tempo — até agora.

Em um artigo para o blog da empresa Mozilla (criadora do navegador Firefox), a jornalista Elise Blanchard destrinchou navegadores, sites e sistemas operacionais desde a sua criação, em meados dos anos 1960, e descobriu que a ferramenta passou por diferentes formatos até chegar ao conhecido link azul.

Desde 1964, quando surgiu a primeira ideia de linkar duas páginas diferentes com o projeto Xanadu, as linhas sublinhadas eram tidas como uma espécie de identificação — que se perpetuou por ser ao mesmo tempo uma diferenciação e um auxílio visual para quem não enxerga cores, por exemplo. Desde então, projetos como Windows, da Microsoft, e Hypercard, da Apple, seguiram mais ou menos o mesmo conceito.

Mas a cor azul surgiu mesmo no sistema operacional da empresa de Bill Gates, que primeiro adotou o tom nas interfaces do Windows 1.0. Ainda não era utilizada nos hiperlinks de forma oficial — o preto ainda predominava nos textos — mas foi uma marca de identificação da Microsoft.

Acompanhada por outros sistemas, como o WorldWideWeb (WWW), o azul apareceu, de fato, em 1992, com o Windows 3.0. E a mudança foi grande: o hiperlink colorido significou uma mudança de interação e de layout do que o mundo estava acostumado. A evolução lenta, afirma Elise, é um dos indícios de que a troca foi um padrão disruptivo para os sistemas operacionais da época — que viu, rapidamente, outras empresas aderirem ao mesmo formato, que se mantém até então.

A resposta exata do porquê é azul? Bom, essa ainda não foi totalmente esclarecida, mas Elise tem algumas teorias. Segundo ela, uma das possíveis explicações pode ser o lançamento do Windows 3.1 pouco antes de outros sistemas, como o Cello e o Mosaic, que foram inspirados pelo sucesso da Microsoft. Assim, seguindo o lançamento, todos os hiperlinks foram colocados em azul e o restante foi um padrão que se repetiu ano após ano. Afinal, por que mexer no time que está ganhando?

*é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani