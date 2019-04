REUTERS/Kacper Pempel O ataque hacker aconteceu na madrugada desta segunda-feira

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou nesta segunda-feira, 1, que sofreu um ataque hacker no último final de semana. A instituição não revelou quantos usuários foram afetados pelo ataque e que tipo de informações foram expostas. De acordo com o CNJ, nenhum sistema de informações processuais foi afetado. Isso inclui o PJe (Processo Judicial Eletrônico), o BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões) e o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado)

Em nota, o CNJ afirmou que acionou as autoridades e que "tomou as medidas necessárias para apurar os fatos e manter a segurança do portal".

Segundo o site de segurança cibernética Defcon Lab, a invasão foi capitaneada por uma hacker de codinome Al1ne, da equipe Pryzraky.

Ao revelar o banco de dados do CNJ, Al1ne deixou uma mensagem em indonésio no documento: "Uma criança nascida hoje crescerá sem uma concepção de privacidade. Eles nunca saberão o que significa ter um certo momento para si pensamentos que não são registrados e não analisados. E isso é um problema porque a privacidade é importante; a privacidade é o que é possível devemos determinar quem somos e quem queremos ser”.

Fabio Assolini, analista da Kaspersky Lab, acredita que o ataque de cunho ativista não teve origem no Brasil. O especialista diz ainda que, apesar de não ter detalhes sobre os arquivos que foram explorados durante a vulnerabilidade do site, o vazamento das tabelas foi uma "prova" escolhida pelo hacker para confirmar o ataque.

"Apesar dos diversos esforços feitos pelo governo visando melhorar a infraestrutura e a segurança digital de seus ativos, muito ainda precisa ser feito, especialmente no processo de mapeamento das ameaças e no programa criado para atualizar ou corrigir um software de forma a melhorar sua usabilidade ou performance na rede governamental", disse.