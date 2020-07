Pexels A escolha de qual plataforma usar vai depender dos objetivos de cada profissional.

Em um mundo cada vez mais integrado com as ferramentas digitais e online, tornou-se essencial, especialmente nesse momento de pandemia do novo coronavírus, ter uma forma de se promover profissionalmente pela internet. É para isso que serve um portfólio online, um local onde você pode organizar e mostrar seu trabalho para possíveis recrutadores, empresas e clientes.

“O portfólio nada mais é do que uma comprovação e uma apresentação do seu trabalho de forma prática”, explica a especialista em recolocação profissional Geovana Cordeiro. Segundo ela, o portfólio não pode ser tratado como um currículo. “Currículo é uma coisa, portfólio é outra. A diferença de um para o outro é que o currículo serve para você se candidatar para as vagas e o portfólio, para você comprovar a credibilidade do seu trabalho. Um é complemento do outro, mas não são usados no mesmo momento.”

“O portfólio é como se fosse uma vitrine de trabalho. É um lugar onde você não só expõe os seus trabalhos, mas também onde você pode colocar a sua personalidade”, afirma Denise Paixão, especialista em marketing pessoal. “No currículo, muitas vezes, a gente não coloca tanta criatividade, mas a gente consegue elaborar muito mais em um portfólio, porque, de fato, ele é um pouco menos engessado.”

Diferente do currículo, que é tratado mais como um documento, o portfólio tem uma maior flexibilidade de apresentação. Na internet, há várias plataformas e sites para criação de um portfólio online. Segundo as especialistas, a escolha de qual usar vai depender do que ela pode oferecer ao profissional de acordo com a necessidade e personalidade do usuário. “Tem muitas opções, muitas plataformas gratuitas, mas muito mais importante do que a ferramenta é a sua criatividade, colocar a sua identidade naquele projeto”, aconselha Denise.

Veja abaixo alguns sites e plataformas para criar um portfólio online:

Reprodução/behance.net Bahance funciona como uma rede social para profissionais criativos compartilharem seus trabalhos.

Behance

O Behance é uma plataforma já conhecida, principalmente de profissionais criativos. Por ser de propriedade da Adobe, o site dá destaque para produções feitas com programas da empresa, como Illustrator, InDesign, Premiere Pro e Photoshop, apesar de permitir que criações com outras ferramentas também sejam publicadas no site. A plataforma também separa os trabalhos por tipo, desde ilustração, fotografia e design gráfico até moda, UX/UI e arquitetura.

Apesar de ser um repositório de portfólios online, o site também é usado como rede social, em que outros usuários podem curtir e comentar as suas criações. A criação de um perfil exige a criação de um ID Adobe, mas é gratuito. Empresas também publicam no site vagas de emprego ou freelancer, o que é um facilitador a mais.

Reprodução/coroflot.com O Coroflot também é uma rede social profissional, mas mais voltada para designers.

Coroflot

O Coroflot também é uma rede social profissional, desta vez mais voltada para designers, desde editorial e UX até produtos e eventos. Sem limite de upload, o site permite que você veja também dados sobre as suas publicações, como o número de visualizações.

Assim como o Behance, a plataforma também permite tanto que os designers procurem por oportunidades de trabalho publicadas por empresas no site quanto que potenciais clientes procurem o perfil de um profissional específico. O uso do site e a criação de uma conta também são gratuitos.

Reprodução/cargo.site A Cargo Collective é considerada uma das plataformas mais completas e personalizáveis de portfólio online, mas tem uma versão gratuita bastante limitada.

Cargo Collective

O Cargo Collective é considerado um dos sites mais completos quando se fala em portfólio online, ainda mais sendo gratuita. A plataforma oferece uma série de templates pré-definidos e dos mais variados tipos, que podem ser customizados da maneira que você quiser. No entanto você não pode publicar muito sem pagar. A versão gratuita só permite armazenamento de até 100MB em imagens.

Agora, se você está disposto a pagar a assinatura de US$ 9 por mês da versão premium, você pode ter acesso a até 6GB de armazenamento, banda ilimitada e templates exclusivos. Além disso, se você conhece um pouco de linguagens de programação, como CSS e HTML, o site permite uma personalização ainda maior do seu portfólio para deixá-lo o mais original possível.

Reprodução/pt.wix.com O Wix é mais versátil, já que pode ser usado para criar diversos tipos de sites para diferentes funções e disponibiliza uma grande variedade de templates fáceis de se customizar.

Wix

O Wix é um criador de sites bastante intuitivo. Ele funciona com um sistema de clicar e arrastar para posicionar as suas diferentes seções na página. O serviço ainda disponibiliza vários tutoriais para montar o site da melhor maneira possível. É uma boa e mais fácil opção para quem quer um portfólio online personalizado e de boa qualidade.

Na sua versão gratuita, você recebe um domínio do próprio Wix e hospedagem gratuita, além de poder escolher entre centenas de templates personalizáveis. As versões pagas são dividas entre pessoais e de negócios. A versão pessoal mais barata, de R$ 6 por mês, aumenta a largura de banda para 1GB, 500MB de armazenamento e um domínio personalizado.

Reprodução/kawek.net O Kawek é uma plataforma brasileira bem fácil de usar, até para quem não sabe como criar um portfólio profissional, mas também tem algumas limitações na versão gratuita.

Kawek

Também existe uma plataforma brasileira que visa facilitar a vida de criativos que desejam mostrar seu trabalho na internet. O Kawek é um serviço focado totalmente na criação de portfólios online, que podem ser divididos em projetos ou álbuns. Você também pode adicionar uma breve apresentação própria e descrição para cada projeto. Na versão gratuita, é possível apenas criar três álbuns e, em cada um, expor três trabalhos. Com uma conta pro, a quantidade de projetos e de trabalhos é ilimitada.

Outra diferença entre as contas gratuitas e pagas é a quantidade de templates disponíveis e ferramentas de personalização, além da possibilidade de utilizar um domínio personalizado (comprado separadamente em outro serviço) e da remoção de propagandas e logos do próprio Kawek. O plano mensal custa R$ 10, enquanto a anual cobra R$ 99.

Reprodução/carbonmade.com O Carbon Made é outra plataforma bem simples de usar, com design e montagem e blocos para uma criação rápida e com visual atraente. No entando, para publicar seu portfólio, é preciso pagar uma assinatura.

Carbon Made

Carbon Made é outra plataforma que permite uma grande variedade de templates para escolher e é muito fácil de mexer, em um esquema que lembra o Wix, mas com menos personalização dentro do próprio template. Com o design feito em blocos, você pode mexer no layout da maneira que quiser e pode ter um domínio dentro do próprio site.

A plataforma oferece os principais recursos da versão Beginner de forma gratuita, mas, para publicar o site, é preciso pagar uma assinatura. A mais barata custa US$ 8 por mês. Nela, você pode fazer upload ilimitado de fotos e vídeos separados em até oito projetos.

Como fazer um bom portfólio

Em geral, as duas especialistas afirmam que o mais importante é que o portfólio não seja apenas um depósito de trabalhos realizados. É essencial que o recrutador ou cliente saiba quem você é e consiga acessar o seu portfólio da forma mais fácil possível.

“Primeiramente, é importante colocar os seus dados”, afirma Geovana. Segundo ela, ainda é comum as pessoas não colocarem informações como nome e contato, mesmo sendo essenciais. “Os principais são informações pessoais, assim como você coloca no início do currículo, só que desta vez inseridas no rodapé.” Denise também recomenda uma boa organização dos trabalhos. “Tem que ser bem estruturado, bem organizado. Fica mais fácil tanto para o recrutador quanto para um potencial cliente de um freelancer entender o que ele faz.”

Em seguida, é importante escolher bem quais projetos e trabalhos você quer apresentar. “Escolha geralmente os que você tenha se destacado, que você tenha encontrado bons resultados, isso é muito importante”, afirma Denise. Ela também destaca a importância de contar mais detalhes dos trabalhos. “Tudo isso vai gerando não só valor, mas também autoridade.”

Geovana também explica que o modo como o portfólio deve ser montado e os trabalhos, contextualizados, varia conforme a área. “É claro que vai depender de cada caso. Se for de marketing, publicidade ou algo que vai trabalhar com imagem, por exemplo, você vai especificar: ‘essa foto foi realizada em tal trabalho, com tais peças e tais ferramentas’ e, por fim, colocar a data de quando foi feito. No caso de engenharia, por outro lado, é preciso colocar onde foi feito, qual a equipe, qual o grau de responsabilidade dessa pessoa, então são mais esses dados para complementar o portfólio.”