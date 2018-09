GABRIELA BILO / ESTADAO Estudo mostra que as 14 cidades brasileiras mais populosas têm disponibilidade de 4G maior que 73%.

As cidades brasileiras que têm maior velocidade e disponibilidade de conexão 4G são, respectivamente, Porto Alegre e Belo Horizonte. Esses são dados de um estudo recente feito pela consultoria OpenSignal, que mostrou que avaliou as características das 14 cidades brasileiras mais populosas.

Segundo o estudo, juntas, as 14 cidades têm 73% disponibilidade de 4G, considerando o serviço oferecido por todas as operadoras. Em uma outra pesquisa, que avalia a conexão do Brasil, foi constatado que só a operadora TIM oferece aos usuários uma conexão 4G por mais de 70% do tempo de uso do smartphone.

O estudo considerou a disponibilidade e a velocidade de conexões nas cidades brasileiras, e mostrou que se uma cidade oferece uma conexão rápida, não significa necessariamente que ela oferece amplamente o 4G. Porto Alegre tem a conexão mais rápida do País, com uma velocidade de download maior que 25 Mbps. Em segundo lugar está Brasília, seguido de Curitiba e Campinas. Porto Alegre fica na 13ª posição do ranking de disponibilidade do 4G.

A cidade de Belo Horizonte lidera o ranking com a porcentagem de 81,1%, da disponibilidade. Logo atrás dela na lista estão as cidades Goiânia, Salvador, Manaus, Brasília e Recife. Entretanto, a capital mineira fica em sexto lugar quando se avalia a velocidade do 4G.

Para os paulistanos e cariocas que achavam que moravam nas cidades mais modernas e conectadas do país, um choque: São Paulo e Rio de Janeiro de fato ficaram em posições ruins nas listas. São Paulo ficou em sétimo lugar no ranking de disponibilidade e também no de velocidade. Já o Rio de Janeiro pegou a 14ª colocação em disponibilidade e quinta posição no ranking de velocidade.