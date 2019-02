Nilton Fukuda/Estadão Em palestra na Campus Party, Ministro Marcos Pontes incentivou jovens a empreender

O ministro da Ciência e Tecnologia e Comunicações (MCTIC), Marcos Pontes, incentivou os jovens presentes na 12ª Campus Party Brasil a criarem startups e ajudar o País a ingressar em era regida pelas novas tecnologias. Durante os 10 minutos da palestra Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento do Brasil, apresentada nesta sexta-feira, 15, o ministro contou sobre sua vida e convocou os presentes "a acreditarem em seus sonhos".

Durante a apresentação, Pontes explicou os desafios encontrados no ministério no último mês e defendeu uma aproximação maior com pesquisadores e a academia para solucionar os problemas. Ele não deixou de dizer que há entraves para o incentivo da pesquisa hoje no País. "Precisamos melhorar a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa e resolver os problemas das bolsas para os pesquisadores CNPq", disse. "Mas esse primeiro ano de governo é mais difícil, temos recursos escassos e por isso estamos em busca de parceiros do setor privado."

O ministro convocou os jovens presentes a ajudarem o Brasil a ingressar no mercado de novas tecnologias. Ele citou a familiaridade dos campuseiros com assuntos como inteligência artificial e ciência de dados como um diferencial para "desafios" do governo como Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) e cidades inteligentes.

Empreendedorismo. Pontes também pediu que os jovens invistam tempo e criatividade para fundar suas próprias empresas de tecnologia, movimento classificado pelo ministério como ato de "criar riquezas para o País".

"Precisamos de empreendedores que usem suas criatividades para encontrar soluções que ajudem o Brasil. Queremos startups sustentáveis, que usem os materiais existentes e que privilegiem a reciclagem", disse.

Pontes, que foi o primeiro brasileiro a viajar pelo espaço, terminou a palestra dizendo aos campuseiros que não desistam de seus objetivos. "Não dê ouvido para quem diz que seu sonho não vai ser realizado. O primeiro passo é acreditar em você mesmo. Se eu não tivesse feito isso, não estaria aqui hoje", completou.