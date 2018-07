Richard Drew/AP Photo Galaxy S8, lançado no ano passado pela Samsung

Com os valores do Galaxy S8 e Galaxy S8+ é possível alugar um imóvel de 50m² em várias cidades do Brasil por cerca de quatro meses, aponta levantamento feito pelo site de imóveis VivaReal divulgado nesta quarta-feira, 19, com exclusividade para o Estado. Os novos smartphones da Samsung começam a ser vendidos no Brasil com preços a partir de R$ 4 mil reais no dia 12 de maio, como divulgado pela empresa coreana na última segunda-feira, 17.

A análise do site levou em conta o preço médio do metro quadrado no primeiro trimestre de 2017 e a comparação foi feita com o preço do Galaxy S8+, que chega ao mercado brasileiro por R$4,4 mil. Segundo a pesquisa, em São Paulo, por exemplo, com o valor do smartphone seria possível pagar dois meses de aluguel em um apartamento de 50 m², já que a capital possui um preço médio de metro quadrado mais caro do país, com valores de R$35,38/m².

Já em Fortaleza (CE), é possível pagar 7 meses de aluguel num imóvel de mesma metragem, já que a capital cearense apresentou o metro quadrado mais barato, com 1m² valendo R$13,33. No Rio de Janeiro, segunda cidade mais cara nos preços de imóveis do país, o valor do Galaxy S8+ financiaria três meses de aluguel.

iPhone. Utilizando a metodologia do levantamento do VivaReal, o Estado fez o mesmo cálculo com o iPhone 7. Para a análise, foi levado em conta o valor do modelo mais simples do aparelho, que é vendido a partir de R$3,5 mil. Com os cálculos, foi constatado que o valor gasto em um aparelho da Apple poderia pagar o aluguel de um imóvel de 50m² em São Paulo por um mês, já que o preço médio do aluguel está em R$ 1.769 na cidade.

Já para o Rio de Janeiro, o preço do smartphone pagaria dois aluguéis completos. Em cidades com o metro quadrado mais barato, como Fortaleza e Goiás, o valor do iPhone equivale a cinco meses de aluguel. Considerando o valor médio de aluguel no país, o produto da empresa americana conseguiria financiar três meses completos em um imóvel de 50m².

Smartphone. O Galaxy S8 chegou ao país para competir com outros smartphones de preços semelhantes, como o iPhone 7 (R$ 3,5 mil) e Moto Z (R$ 2,2 mil). Com design novo, sem o botão de home visível e com a borda curva e a chamada “tela infinita”, o aparelho tenta superar a crise causada pelo Galaxy Note 7.