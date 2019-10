Arvore Pedro, o protagonista de A Linha: "feliz é quem anda pelo trilho certo"

Até 2019, o Brasil nunca tinha vencido um prêmio sequer no Festival de Cinema de Veneza. Este ano, levou dois – e um deles veio em uma tecnologia nova: a realidade virtual. Produzido pelo estúdio paulistano Arvore, o curta A Linha recebeu a honraria de melhor experiência imersiva em realidade virtual, em um júri presidido pela artista Laurie Anderson. Agora, é a vez dos brasileiros conhecerem o que encantou os italianos: neste sábado, 5, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anuncia sessões especiais da experiência – a programação pode ser conferida no site oficial da Mostra.

“É importante para nós trazer essa história para o Brasil”, diz ao Estado Ricardo Laganaro, diretor responsável por A Linha – a entrevista foi realizada durante a Oculus Connect, uma das principais feiras de realidade virtual do mundo, onde a reportagem também teve acesso prévio à experiência. Ambientada na São Paulo dos anos 1940, com direito a arranha-céus como o Altino Arantes e o Martinelli, e acompanhada por uma cativante trilha sonora de chorinho, A Linha traz a história de um entregador de jornal, Pedro, e sua paixão pela florista Rosa.

“É uma história de amor e também uma fábula, mas as interpretações estão abertas a cada pessoa que assiste”, explica Laganaro. A deste repórter é a de que andar fora da linha pode trazer riscos, mas também suas recompensas. Segundo o diretor, a intenção de usar São Paulo como cenário era a de “contar uma história na cidade de forma universal, sem ser caricato, como é comum ser feito com Nova York e Londres.”

Acessibilidade

Para ser experimentada, A Linha precisa de um espaço de 9 metros quadrados (3 de largura, por 3 de comprimento) e de óculos de realidade virtual. É por essa pequena área que o usuário vai interagir com o cenário e movimentar as peças, fazendo a história de Pedro e Rosa acontecer – como a interação é necessária, o tempo de experiência de cada pessoa varia, mas gira em torno de 15 minutos. A sensação de imersão, porém, faz parecer que é mais tempo. “Uma experiência de realidade virtual começa muito antes de você colocar o óculos e continua depois que você tira”, explica o diretor.

Durante esse período, será preciso sentar no chão, levantar e, por um momento específico, se agachar – mas, a despeito do ligeiro esforço físico, vale o aviso: até mesmo quem nunca pegou num controle de videogame poderá aproveitar a experiência tranquilamente. “Queríamos usar a interação como metáfora narrativa, algo que a pessoa sentisse fisicamente”, explica o diretor. “Hoje, a maioria das experiências interativas ficam em um dos dois extremos: ou é um jogo ou a interação não serve para nada, é só uma história com uns truques.”

Reuters Ricardo Laganaro, o diretor de 'A Linha', durante a premiação em Veneza

Segundo Laganaro, a experiência de criar algo em realidade virtual é bem diferente do cinema. Primeiro, porque é preciso abrir espaço para a interação do usuário – e não só o que se quer mostrar pelas lentes e telas da sétima arte. Além disso, o roteiro precisa ser constantemente alterado, uma vez que o que se imagina no papel pode não funcionar quando o usuário tem, literalmente, o controle nas mãos. “Antes de começarmos a programar, nós testamos o roteiro analogicamente, fazendo os comandos com protótipos de caixas de papelão”, explica o diretor.

Próximos passos

Ao ser exibido em Veneza, A Linha tinha narração em inglês, com a voz de Rodrigo Santoro. Aqui no Brasil, o ator de Bicho de Sete Cabeças não estará à frente da dublagem, mas os brasileiros ouvirão tudo em português. Quem não puder assistir à experiência em São Paulo poderá também aguardar sua vez: segundo Laganaro, os planos são de começar a exibir A Linha dentro da Voyager, rede de espaços de experiência em realidade virtual espalhados pelo País, nos próximos meses.

“Queremos ter a primeira experiência de VR a entrar em cartaz no Brasil”, aposta o diretor. Outra meta é fazer parcerias com espaços culturais que atraem grande público, como centros culturais públicos e a rede Sesc. Para o ano que vem, a meta é também lançar uma versão do curta para dispositivos de realidade virtual residenciais e fazer carreira internacional. “Tivemos uma reunião com chineses aqui e ficamos impressionados com o quanto eles se identificaram com A Linha”, afirma Ricardo Justus, presidente executivo da Arvore.

É uma meta ambiciosa, mas faz sentido: se conseguir ter o alcance que Laganaro pretende, A Linha é o tipo de experiência que pode fazer o Brasil prestar atenção de fato para como é possível contar boas histórias em realidade virtual – um mercado ainda dominado por quem faz games, mas pouco acessado por profissionais do audiovisual “tradicional”.

O estúdio não quer parar por aí: ao Estado, Laganaro disse que já trabalha em uma nova experiência em realidade virtual – dessa vez, baseada no jogo de opostos. “Será algo para dois jogadores: eles acham que se odeiam, mas vão ter que construir algo juntos”, afirma. Enquanto essa nova ideia não chega à prática e A Linha corre o Brasil, como diria Jorge Ben, é a hora de dizer que “as rosas eram todas amarelas.”

*O repórter viajou a San Jose (EUA) a convite do Facebook