Reuters Chegou a hora de melhorar a conexão da sua casa

“Alô, você consegue me ouvir?”

“Está cortando!”

“O Wi-Fi está com problemas, peraí…

Não, não é só você que está com problemas na internet no meio da quarentena. Más conexões com a internet são uma das principais questão técnica de produtividade nesses tempos de isolamento social, nos quais tentamos trabalhar, aprender e nos divertir em casa. Mas há soluções para isso. Nas últimas semanas, reuni alguns conselhos sobre como melhorar a conexão dentro de casa. A melhor parte é que você não precisa comprar nada – ou pelo menos não por agora. Alguns equipamentos novos ou planos turbinados de internet podem ajudar, mas antes é preciso fazer alguns testes para chegar à raiz do problema.

O conserto pode ser tão simples quanto mudar o equipamento de lugar, algo que talvez você nunca pensasse em fazer. E talvez lhe ajude a economizar algum dinheiro. No momento, não é tão simples chamar um técnico para examinar sua rede. Então, escrevi este guia para os problemas mais comuns e verifiquei minhas soluções com provedores de serviços de internet e fabricantes de equipamentos nos EUA. Para todos, meu pedido foi o seguinte: não tente nos vender nada, apenas nos ajude a consertar o que temos.

Pense neste guia como um episódio de uma série de detetive, especial Wi-Fi. Os problemas na rede são um mistério que você resolve por meio de um processo de eliminação. Vou sugerir alguns testes, possíveis correções e dicas. Se um não ajudar, passe para o próximo.

Sua internet é realmente o problema?

Antes de gastar seu tempo investigando seu equipamento de rede em algum canto escuro e empoeirado, vamos dar uma olhada em algo mais próximo. O equipamento que você está usando – um laptop, tablet ou telefone. Eles talvez possam ser o problema.

Se alguns dispositivos da sua casa têm mais problemas para se conectar com a Internet do que outros, isso pode ser um sinal. É possível que seu dispositivo não tenha sido construído para lhe ajudar a trabalhar em casa em 2020. Aplicativos de bate-papo por vídeo como o Zoom são realmente muito pesados, e seu dispositivo mais antigo – mesmo se você pagou um braço e uma perna por ele há seis anos – pode não ter memória ou potência para dar conta da tarefa. Aqui vão algumas dicas para isso:

Reinicie seu computador. Às vezes, todos precisamos apenas de uma atualização. Além disso, feche todos os aplicativos que você não está usando, principalmente enquanto estiver participando de um bate-papo por vídeo.

Escolha um dispositivo para uso exclusivo de vídeo. Com um Apple MacBook de sete anos, eu não conseguia usar o Zoom e trabalhar ao mesmo tempo. Então, transformei um iPad Mini antigo em um dispositivo exclusivo para videoconferências que fica ao lado do computador. Chega de áudio picado.

Faça dois testes rápidos de velocidade

Aqui está a peça mais importante do quebra-cabeça: o seu problema é com a sua rede de Wi-Fi ou com o seu serviço de internet? Na verdade, são duas coisas diferentes, cada uma temperamental à sua maneira. Sua conexão à Internet, fornecida por uma operadora, é o link do mundo exterior com uma caixa que você chama de modem.

Sua rede de Wi-Fi geralmente é específica para sua casa. Ela usa um equipamento chamado roteador para transmitir a Internet sem fio. Os roteadores Wi-Fi costumavam ter antenas, mas hoje em dia também podem se parecer bem menos com uma nave espacial.

Muitos americanos alugam seu modem e roteador de seu provedor de internet e, às vezes, ambos estão combinados em um único aparelho. Muitos outros, incluindo esse que escreve, compram seu próprio modem ou roteador – isso pode lhe dar mais controle, acesso a novas tecnologias e economizar dinheiro com o tempo. (Se você não tiver certeza do que possui, verifique se há o nome do provedor de internet no equipamento.)

Faça o teste: encontre onde quer que seu roteador Wi-Fi esteja em sua casa, talvez perto do decodificador da TV a cabo ou da própria televisão. Chegue o mais perto possível. Em seu telefone, tablet ou laptop, desligue o Wi-Fi – e ligue-o novamente. Então, visite o site speedtest.net. Ele tem um teste que deve levar apenas alguns segundos para ser executado. Anote dois números: upload e download. Você pode executá-lo algumas vezes para encontrar a média dos resultados.

(Para ser ainda mais científico: faça com que todos os outros em sua casa desliguem completamente seus dispositivos por alguns minutos enquanto você faz o teste.)

Depois, vá para a parte da sua casa onde você percebe um desempenho lento ou com falhas. Desligue e ligue novamente o Wi-Fi do seu dispositivo. Em seguida, execute o teste do speedtest.net novamente, anotando os números de upload e download.

Se a velocidade estiver muito mais baixa do que a do roteador, você tem um problema de rede Wi-Fi. Você pode ter a temida “zona morta" – também conhecida como "área sem cobertura", pela qual os sinais não podem trafegar de maneira confiável. Mas se os resultados do teste de velocidade forem os mesmos nos dois locais – e não tão bons –, você tem um problema com o serviço de Internet (e pode pular para o 4º passo).

O que é uma boa velocidade? Você precisa de pelo menos 10 Megabits por segundo (Mbps) para o download e 5 Mbps de upload se quiser assistir à Netflix em HD e fazer algumas chamadas de vídeo. Mas isso é apenas o começo.

A velocidade de que você precisa se multiplica quando sua casa tem mais pessoas – e mais dispositivos – que precisam acessar a conexão ao mesmo tempo. Hoje em dia, é fácil esquecer a quantidade de aparelhos domésticos que podem estar conectados com a internet: smartphones, tablets, campainhas de vídeo, alto-falantes inteligentes, SmarTVs, etc.

Se você faz parte de uma família que precisa fazer chamadas de trabalho e participar de aulas online ao mesmo tempo, precisará de pelo menos 25 Mbps de download e 10 Mbps de upload.

Ajuste seu Wi-Fi

Todos os técnicos com quem conversei concordam: o problema da maioria das pessoas é a rede de Wi-Fi. As zonas mortas são particularmente comuns em casas grandes ou com formatos estranhos. Os materiais de construção também podem causar estragos: na minha casa de 100 anos, descobri que há arame no reboco que age como kriptonita para o Wi-Fi.

Pense em ondas de Wi-Fi como músicas saindo de um alto-falante. Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor poderá ouvi-la. Quando você é separado por paredes, as coisas ficam mais silenciosas ou mais abafadas.

Mova seu roteador para um ponto onde você possa vê-lo. Não vou culpá-lo se este trambolho feio estiver atualmente escondido em um armário, mas isso dificulta a saída do sinal. Deixar o roteador em um ponto visível pode fazer muita diferença. Mantenha o aparelho longe de obstáculos que contenham metal ou água, pois eles bloquearão as ondas de Wi-Fi. E é melhor que ele esteja em uma prateleira do que no chão. Se morar em uma casa com porão, é preferível não o deixar por lá. E caso você simplesmente não aguente a aparência dele, o posicione à sombra de uma luminária.

Verifique os nomes da sua rede. Os roteadores mais antigos geralmente oferecem duas redes diferentes ao mesmo tempo: uma que funciona a 2,4 GHz e outra que funciona a 5 GHz – geralmente você pode ver esses números no final do nome da rede. Pense na rede 2.4 como a faixa lenta. Ela trafega por mais áreas da casa, mas não pode transmitir dados tão rapidamente. A rede 5 é mais rápida, mas não pode atravessar paredes. Os roteadores de Wi-Fi mais recentes alternam automaticamente para o que for melhor de acordo com o ponto da casa que você esteja, mas os mais antigos lhe obrigam a tomar a decisão, então terá de alternar as redes manualmente.

Mova seu roteador para o meio da casa. Geralmente, os roteadores podem ser conectados em qualquer lugar da casa onde a conexão a cabo chegue. Mas se você estiver transmitindo Wi-Fi de um canto da sua casa, estará enviando 75% do seu sinal para os vizinhos, o quintal ou a rua. Portanto, se você estiver interessado em um projeto de melhoria doméstica, compre um cabo Ethernet longo e conecte-o entre o modem e um local mais central para o roteador.

Atualize seu software. Os fabricantes de roteadores frequentemente disponibilizam atualizações para estabilidade e segurança, as duas coisas que você deseja. Muitos roteadores alugados pelos provedores e os modelos mais recentes são atualizados automaticamente. Mas os mais antigos podem exigir que você instale a atualização. Geralmente, existem instruções impressas no dispositivo para acessar seu painel de controle, como acessar um endereço de site específico. (Enquanto estiver lá, verifique se você colocou uma boa senha na sua rede.)

Faça upgrade para um sistema de rede mais novo. Desde 2016, a tecnologia de roteadores deu um salto significativo em qualidade. Em vez de uma única caixa tentando transmitir para toda a casa, os chamados sistemas de rede mesh usam várias pequenas caixas sem fio por toda parte. O seu modem é conectado a um desses minirroteadores e o restante se conecta sem fio. Comece com dois e adicione mais se precisar deles. As opções fáceis de instalar incluem o Eero da Amazon (US$ 135 para um pacote duplo), o Google Wi-Fi (US $ 269 para um pacote duplo) e o Orbi da Netgear (US $ 129 para um pacote triplo).

Alguns provedores de internet também vendem sistema de rede mesh que funcionam com seus equipamentos alugados, como os xFi Pods da Comcast. Mas você provavelmente economizará dinheiro comprando e instalando seu próprio sistema de rede mesh. E se você tiver investido em um roteador sofisticado da Apple alguns anos atrás? Infelizmente, a Apple encerrou oficialmente o seu sistema AirPort WiFi em 2018. É hora de procurar outro.

Peça mais do seu provedor

Se você não está obtendo a velocidade necessária mesmo estando próximo ao seu roteador de Wi-Fi, há um problema com seu provedor de internet. Isso pode ser um problema técnico – ou você está sendo enganado.

Reinicie seu modem. Antes de entrar em contato com o suporte do seu provedor de Internet, tente desconectar o modem da tomada, aguardar 10 segundos e conecte-o novamente. É possível que o dispositivo esteja funcionando há muito tempo e só precise limpar a memória.

Pergunte sobre a atualização do seu modem. Como os roteadores, os modems também melhoraram com o tempo. Pergunte ao seu provedor se ele pode dizer quantos anos o seu tem e se você obteria um serviço mais rápido se ele lhe enviasse um novo ou se você o adquirisse.

Reclame - e considere um provedor diferente. É possível que o seu simplesmente não atenda muito bem ao seu bairro de acordo com as demandas atuais. Provedores, incluindo a Comcast, a maior dos Estados Unidos, afirmam que suas redes têm se mantido bem mesmo com tantas pessoas trabalhando em casa. Mas minha conexão é interrompida periodicamente, e alguns dos meus colegas do Post notaram picos na latência da rede (uma medida de capacidade de resposta). Alguns provedores, particularmente as empresas de cabo, usam um tipo de tecnologia que, na verdade, é um recurso compartilhado - o que significa que, se seus vizinhos também estiverem participando de videoconferências pelo Zoom, as conexões de todos sofrerão impacto.

Se você encontrar uma conta de Internet recente, verifique se há algo sobre a velocidade prometida. Geralmente, os provedores usam termos cautelosos como "até", mas se você está pagando 25 Mbps e recebendo apenas 3, tem um bom motivo para reclamar. O reclamão mais barulhento ganha um desconto.

Pague mais por uma velocidade mais rápida. Este é o último recurso. Se você estiver tentado atualizar a rede para um nível mais rápido, informe ao seu provedor que você irá testá-lo e reveja a decisão caso isso não resolva seus problemas.

Conserve a banda larga que você possui

Se nada der certo ou você não puder pagar por um plano mais caro, você pode tentar conservar a internet limitada que possui. Aqui abaixo, algumas dicas para isso.

Desative os desperdiçadores de dados escondidos. É fácil esquecer tudo o que temos em nossos gadgets atualmente, desde o iCloud e Dropbox até as imagens de câmeras de segurança. Geralmente, eles não são inteligentes o suficiente para se desligar enquanto você está tentando fazer uma videochamada importante; então, desligue-os.

Mude para uma conversa por áudio. É muito menos perturbador participar de uma conferência no Zoom por voz do que continuar com um vídeo cujo áudio sai picado. Você ainda pode ver todos os outros e eles podem entender o que você está dizendo.

Verifique se seu dispositivo não está com um vírus. Os problemas da Internet costumam ser um aviso da presença de um vírus ou um malware. Programas nefastos podem transformar um de seus dispositivos em um robô que consome sua banda larga para ajudá-los a atacar outra pessoa. Tente executar o gratuito Malwarebytes para verificar se seu dispositivo foi infectado.

Use o seu telefone. Se o seu provedor estiver com problemas, enquanto estiver esperando uma solução, tente usar o smartphone como um roteador. Pode custar um pouco do seu plano de dados móveis, mas também resolver problemas urgentes – e salvar seu fígado. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA