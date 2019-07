Kirill Kurdyasvtsev/AFP Popular. App já foi baixado 100 milhões de vezes no Android.

A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, decidiu notificar o aplicativo FaceApp na noite desta quinta-feira, 18. A entidade de defesa do consumidor pediu explicações à empresa russa Wireless Lab, que deverá deverá esclarecer com qual finalidade o aplicativo coleta dados de seus consumidores – febre nas redes sociais por “envelhecer” o rosto dos usuários, o FaceApp entrega dados a anunciantes.

A notificação surge dias depois que reportagens como a do Estado revelaram que os termos de uso do aplicativo, já baixado por mais de 100 milhões de usuários do sistema Android, coletam e compartilham imagens e dados dos consumidores. “Não se explica de que forma, por quanto tempo e como esses dados serão usados”, diz o comunicado do Procon. “E ainda, as permissões não estão disponíveis em língua portuguesa.”

A Fundação Procon-SP também notificou Apple e Google, proprietárias das lojas de aplicativos que disponibilizam o FaceApp aos seus usuários. Procuradas pelo Estado, as duas empresas decidiram não comentar o assunto.