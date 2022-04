Google / Divulgação Accelerator promove primeira equipe somente com startups de fundadores negros

Na quarta-feira, 7, o Google For Startups anunciou que seu programa de aceleração, o Accelerator, vai contemplar pela primeira vez um grupo exclusivamente de startups com fundadores negros - o programa já ajudou nomes como Nubank, Loggi e Idwall no início de suas jornadas.

O movimento não é o primeiro dentro da empresa. Visando apoiar a diversidade no mundo das startups, o Google For Startups já havia criado o fundo de investimento Black Founders Fund, que ajuda financeiramente startups com fundadores negros a se estabelecerem no mercado, com um aporte de R$ 5 milhões, dividido em 18 meses.

Agora, o investimento não será financeiro, mas sim por meio de mentoria, auxílio técnico e ferramentas de suporte.

O Accelerator selecionou 10 startups para a nova classe: Biti9, Creators, Fen, Fixlt , Fluke, Kapputo, NaPorta, Parças, Ubots, Wellbe. Na semana passada a Octa, uma das empresas apoiadas pelo fundo do Google For Startups, recebeu um aporte de R$ 8 milhões fora do programa para investir na ampliação da equipe, produtos e comercial.

As empresas que desejam participar do Google for Startups Accelerator podem se inscrever no site da empresa. Para concorrer aos investimentos do Black Founders Fund, o Google também está com inscrições abertas.

*é estagiário sob supervisão do editor Bruno Romani