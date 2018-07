FELIPE RAU/ESTADÃO

Bruno Capelas

Matheus Mans

A secretária paulistana Talita de Moraes, de 28 anos, é o que se pode chamar de uma colaboradora inveterada: só em 2016, ela já contribuiu com 37 projetos de crowdfunding. “Descobri o modelo há sete anos e já perdi a conta de quantas campanhas ajudei a financiar”, diz.

Nessa trajetória, Talita coleciona casos de projetos que não foram entregues ou que sofreram grandes atrasos até chegar às suas mãos. É o caso, por exemplo, do OneBowl, uma tigela especial que pode servir para armazenar e preparar comidas e pode ir ao micro-ondas, ao forno ou freezer, mantendo as características originais dos alimentos. “O projeto já mudou várias vezes, porque o criador não conseguiu encontrar um fornecedor ideal para entregá-lo com a qualidade prometida”, explica Talita.

Inicialmente, o produto estava previsto para ser entregue em agosto de 2014. O atraso, no entanto, não incomoda a secretária. “Crowdfunding não é um shopping. É preciso entender que você não está comprando um produto, mas sim apoiando um projeto que é incerto e pode não sair do papel”, diz ela.

Além dos atrasos, muitas vezes quem colabora com um crowdfunding paga o “custo da inovação” – e por vezes vê um produto semelhante aparecer no mercado por um preço mais acessível. Foi o que aconteceu com a farmacêutica paulistana Carolina de Castro, de 29 anos, que já colaborou com sete campanhas – a maioria delas, produtos conectados para sua casa.

Um dos projetos em que investiu – o da central de monitoramento Sentri – atrasou e ficou aquém do prometido pelo criador, sem integração com dispositivos como câmeras e lâmpadas conectadas. “Além de ser frustrante, ainda vi produtos semelhantes em sites chineses com preços mais acessíveis”, diz Carolina.

Apesar disso, a farmacêutica não deixa de colaborar com projetos inovadores. “A partir do momento que você se dispõe a pagar, você conta que tem que esperar por ele. No entanto, é muito legal investir e ter em casa algo que não tem em nenhuma loja.”