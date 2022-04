REUTERS/Dado Ruvic TikTok tem receita de publicidade maior que Twitter e Snap juntos

A receita de publicidade do aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok deve triplicar em 2022, superando US$ 11 bilhões, acima das vendas combinadas dos rivais Twitter e Snap, segundo projeção da Insider Intelligence.

O TikTok, da empresa chinesa ByteDance, é um dos aplicativos de mídia social mais populares do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários ativos.

"A base de usuários do TikTok explodiu nos últimos dois anos e o tempo que os usuários passam no aplicativo é extraordinário", disse Debra Aho Williamson, analista da Insider Intelligence.

Espera-se que o Twitter e o Snapchat gerem respectivamente US$ 5,58 bilhões e US$ 4,86 ​​bilhões em receita de publicidade em 2022.

A consultoria estima que quase US$ 6 bilhões da receita publicitária deste ano do TikTok venha dos EUA, apesar das preocupações regulatórias sobre dados de usuários no país serem repassados ​​para a China.