O e-mail é conhecido por deixar estressado algumas pessoas da geração Z e outras que preferem o imediatismo dos aplicativos de bate-papo a uma caixa de entrada lotada. Mas o antigo sistema de correio eletrônico ainda tem seus fãs, que talvez prefiram o ritmo mais lento dele – ou sua praticidade para escrever mensagens mais longas, entregar arquivos anexados e organizar documentos digitalmente.

Muitos aplicativos contam com atalhos para simplificar o jeito de lidar com o e-mail, então, se você costuma perder o controle da caixa de entrada em seu celular, seguem algumas dicas para economizar tempo com o Gmail do Google e com o iOS Mail da Apple.

Use a função deslizar

Arquivar ou excluir mensagens de maneira rápida permite que você tenha o controle de sua caixa de entrada de forma imediata – e você pode fazer isso com o polegar, deslizando para a direita ou para a esquerda, graças ao recurso “deslizar” no aplicativo de e-mail. Por exemplo, você pode atribuir uma ação (como “sinalizar”) para quando deslizar para a esquerda e escolher outra (como “arquivar”) para quando deslizar para a direita. E sempre há a opção de excluir.

No aplicativo do Gmail para celulares Android, toque no ícone do menu no canto superior esquerdo, selecione “configurações” na lista e, depois, “ações de deslizar para e-mails”. Toque na opção “alterar” para selecionar uma ação para o movimento de deslizar para a esquerda e para a direita. A versão iOS usa termos diferentes, mas os passos são semelhantes.

Para configurar suas ações de deslizar no iOS Mail, toque no ícone “configurações” na tela inicial do iPhone, selecione “Mail” e, depois, “opções ao passar o dedo”. Escolha a ação que você deseja atribuir às funções de deslizar para a esquerda e deslizar para a direita.

Quer excluir um monte de mensagens de uma só vez? No Gmail, toque no ícone ao lado de cada mensagem indesejada na caixa de entrada e, em seguida, toque no ícone da lixeira. No iOS Mail, toque primeiro no botão “editar”, depois, selecione as mensagens e toque em “lixeira” no canto inferior direito da tela.

Filtre seu e-mail

As configurações de notificações do seu celular podem avisar quando um novo e-mail chega. Se você quiser uma maneira diferente de dar uma espiada nas mensagens que acabaram de chegar, é possível adicionar um widget de e-mail à tela inicial do celular.

Na maioria dos telefones que funcionam com o Android 9 ou versões posteriores, pressione uma área vazia da tela inicial até que o menu “widgets” apareça. Selecione “Gmail” ou outro widget de e-mail que você queira usar e, então, deslize-o para o local na tela inicial onde deseja que ele fique.

Em um iPhone funcionando com o iOS 14 ou versões posteriores, pressione o dedo em uma área vazia da tela inicial (ou da tela Hoje) até que os ícones comecem a se mexer, depois, toque no botão + no canto superior esquerdo. No espaço de pesquisa de widgets, digite “mail”, isso mostrará a opção para o iOS Mail — ou Gmail, caso você o use; tenha paciência, pois, às vezes, os widgets são chatinhos. Escolha sua opção e, depois, toque no botão “adicionar widget” na próxima tela.

No iOS Mail, você também pode manter pressionada a visualização da caixa de entrada para ver mais de uma mensagem e obter um menu de ações para respondê-la, encaminhá-la ou sinalizá-la.

Agilize tarefas

Aqueles momentos em que você está esperando por uma reunião (ou por outro compromisso) são uma boa oportunidade para gerenciar seu e-mail. A maioria dos aplicativos oferece diversos recursos de produtividade.

Em uma nova mensagem do Gmail, toque no ícone do clipe de papel na parte superior da tela para adicionar um anexo, como uma foto ou um arquivo armazenado em seu Google Drive.

Toque nos três pontos no canto superior da tela para abrir o menu e adicionar uma mensagem recém-recebida à sua lista de tarefas do Google.

Quer respeitar o horário do expediente e programar o envio de uma mensagem? Depois de escrever o texto, toque nos três pontos no canto superior direito da tela e escolha “programar envio”.

Para adicionar um anexo no aplicativo iOS Mail da Apple, inicie uma nova mensagem e toque em uma área em branco onde deseja inserir o arquivo. Na barra de ferramentas que aparece sobre o teclado, toque no ícone do tipo de arquivo que deseja anexar; o recurso Mail Drop da Apple permite enviar um anexo de até 5 megabytes usando o serviço iCloud. Toque no ícone quadrado, à direita do ícone da câmera, para digitalizar um novo documento e anexá-lo à mensagem.

Precisa fazer anotações nesse arquivo ou assinar um formulário? Toque no ícone da caneta para escrever nele pela tela com a caneta ou com a ponta do dedo.

Cancele inscrições de listas de e-mail

Uma das principais causas de caixas de entrada lotadas pode ser um fluxo constante de mensagens de listas de e-mail de organizações e estabelecimentos comerciais. Se você decidir que não deseja mais continuar lendo (ou excluindo) essas missivas, deslize a tela até chegar à parte inferior da mensagem e procure um link para cancelar a inscrição ou alterar suas preferências de e-mail. A maioria das empresas reais oferecem essas opções.

O aplicativo iOS Mail costuma exibir um botão de “cancelamento de inscrição” na parte superior de uma mensagem enviada para listas de e-mail. Toque no botão e confirme sua intenção de sair da lista — e deixe sua caixa de entrada um pouco mais administrável. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA