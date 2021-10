Jon Nazca/Reuters Queda do WhatsApp vira piada no Twitter

A queda de Facebook, WhatsApp e Instagram na tarde desta segunda-feira, 4, virou piada no Twitter entre contas anônimas e famosos do ninho do passarinho. Na rede social, diversos usuários brincaram com o problema que tem durado mais de três horas, tirando os principais apps de Mark Zuckerberg do ar no mundo todo. Na onda de subir a maior quantidade de memes possíveis, ate o Twitter entrou na brincadeira e deixou a sua cutucada. Veja os melhores memes que circularam no Twitter durante a pane do Facebook:

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

WhatsApp, instagram e facebook é igual o Vasco, só vive caindo pic.twitter.com/KsmVwNmdq2 — Rafael Correia ᶜʳᶠ (@faellcorreia22) October 4, 2021

Facebook, Insta, messenger and Whatsapp down. Wow. I really have to start working now #MondayMorning — Naty (@naturallynaty) October 4, 2021

O que é a queda do Facebook, Instagram e Whatsapp Comparado com a minha: A U T O E S T I M A — Microfone da Olivia Rodrigo (@Good4U_respira) October 4, 2021

whatsapp caiu? nem percebi pic.twitter.com/Z6SP264gMV — se liga ein (@souza_matheus) October 4, 2021

Eu agora kkkk WhatsApp, Instagram e Facebook ferram nossa kkk pic.twitter.com/TP9PEV7Gwq — Elizcomz (@Elizcomz1) October 4, 2021

Instagram, Facebook e Whatsapp caindo... Triste é a vida de qm não tem twitter nesse momento, e tá desligando o Wi-fi kkkkkkkkkkkkk deixe sua risada — Santtolli ️‍⃤ (@Brusanttolli) October 4, 2021

A tag o WhatsApp “voltou” - A gente conferindo pic.twitter.com/sPiPsf0fGi — Nara Oliveira (@naraoliveira245) October 4, 2021

um bota casaco, tira casaco sem fim neste segundona Parou , Voltou , Voltou , Parou Instagram - Whatsapp - Tik Tok - Gmail pic.twitter.com/Vb222xLYfM — Ryan (@Ryanfidelis77) October 4, 2021

o twitter toda vez que o Instagram e o whatsapp caem pic.twitter.com/E7fXy2SU61 — Tt Novo (@Qlf_biazinhaah) October 4, 2021

E eu que liguei pra reclamar que o wifi não tava prestando kkkkk só agora percebi que o WhatsApp parou Voltou pic.twitter.com/VjWYkg4BTG — karolina nina (@karollinanina) October 4, 2021

WhatsApp caiu mas meu PIX continua normal, pode mandar — Juão Paulo (@juaopauloreal) October 4, 2021

O dono do Twitter pro dono do Instagram, Facebook e Whatsapp kkkkk pic.twitter.com/3aUku5IUtq — #30 (@Baekagustdchany) October 4, 2021

o povo: “WhatsApp e Instagram caiu faça isso para vc se conectar com as pessoas, conversar olho a olho” eu lá quero me conectar q diacho de ninguém, EU QUERO É ENVIAR STORES DO POVO PRA FOFOCAR E RIR — aildesol (@aildesol_1) October 4, 2021

Emocionante! Após WhatsApp e Instagram sairem do ar, filho reencontra mãe que morava dentro da mesma casa! pic.twitter.com/zVunfr2YMz — Jesus Maneiro (@JesusManeiroo) October 4, 2021