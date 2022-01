Reprodução/Gshow Lista ajuda a cofigurar suas redes para evitar pulicações sobe o BBB 22

É tempo de mais um Big Brother Brasil (BBB), e, com isso, as redes sociais são invadidas por toda sorte de conteúdo sobre o reality show. Obviamente, muita gente gosta, torce e se diverte. Por outro lado, para muitos, essa é uma época de se afastar das redes.

Porém, com algumas mudanças nas configurações dos serviços, é possível continuar usando as redes sociais sem ser importunado com conteúdo sobre o programa. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e até o Google podem ser ajustados para uma vida sem BBB. Embora não seja 100% eficiente, é possível reduzir consideravelmente o barulho. Veja abaixo.

No Twitter:

-Acesse “Configurações”;

-Vá até a opção “Privacidade e segurança”;

-Clique em “Palavras silenciadas”; lá você poderá silenciar palavras-chave que não aparecerão mais em seu feed (veja sugestões de termos abaixo);

-Você também poderá clicar em “Silenciar notificações” e escolher o que você não deseja ver.

No YouTube:

-Acesse “Configurações”

-Vá até a opção “Notificações”

-Lá, você poderá alterar o conteúdo das notificações que aparecem em sua plataforma

No Facebook:

-Acesse “Configurações”

-Vá até a opção “Configurações e segurança”

-Vá em “Feed de notícias”. Nesta opção, é possível deixar de seguir o conteúdo relacionado ao BBB

-Também é possível ir até “Preferências de anúncios” para decidir qual o tipo de conteúdo pode ser anunciado em seu feed

No Instagram:

-Acesse “Configurações”

-Vá até a opção “Privacidade e segurança”

-Vá até “Comentários” e “Editar configurações de comentários”

-Lá você pode silenciar palavras chave de publicações e comentários para que não apareçam no seu feed

No Google:

-Acesse os três pontinhos no canto superior direito da tela

-Vá até para “Mais ferramentas”

-Vá em “Extensões”

-Nesta opção, você poderá instalar as extensões mais adequadas para bloquear o conteúdo relacionado a BBB no seu navegador, como por exemplo a “Chega de BBB” ou a “No BBB”.

Veja uma lista de palavras para silenciar o BBB 22 nas suas redes

BBB

BBB 22

Big Brother Brasil

Tadeu Schmidt

Boninho

Ana Clara

Rafa Kalimann

Paredão

Prova do líder

Anjo

Xepa

Brunna Gonçalves

Pedro Scooby

Naiara Azevedo

Paulo André

Maria

Jade Picon

Douglas Silva

Linn da Quebrada

Tiago Abravanel

Laís

Luciano

Jessilane

Eliezer

Eslovênia

Lucas

Bárbara

Rodrigo

Natália

Vyni

Luana Piovani

Mayra Cardi

Ludmilla

Gil

Juliette

Reality

Confessionário

Camarote

Pipoca

Globo

Piscina

Prova

Dispensa

Discórdia

Jogo

Votação

Panela

