Carlos Jasso / Reuters Paris Hilton no Metaverso

Paris Hilton, que normalmente ataca de DJ em baladas em Dubai, China e em Ibiza, resolveu trabalhar na sua própria festa virtual de ano novo — no metaverso. Em seu mundo virtual, chamado Paris World, no jogo Roblox, a socialite compartilha uma versão da sua casa em Beverly Hills, além da mansão de cachorros e um calçadão com homenagens a seu casamento com Carter Reum, que ocorreu neste ano no píer de Santa Mônica.

Os convidados poderão fazer uma tour pela mansão, um passeio marítimo — assim como ela fez no casamento —, navegar de iate e andar de carro de luxo ou jet ski. A experiência da festa virtual será gratuita para quem estiver no jogo, mas algumas regalias, como compras de roupa e acessórios, com design da artista de NFT Blake Kathryn, e o passeio de jet ski serão cobrados à parte. O preço para fazer parte do ‘mundo de Paris’ não foi divulgado.

Com o evento, Paris agora se junta a um grupo de artistas que entraram de vez no metaverso. “Para mim, o metaverso é um lugar onde você pode fazer tudo o que pode fazer na vida real no mundo digital”, disse Hilton, que trabalhou para criar aspectos de sua vida mundial para os fãs.

️✨ Paris Hilton lleva la fiesta de Año Nuevo al metaverso pic.twitter.com/XIZI43N8ax — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 30, 2021

“Nem todo mundo consegue experimentar isso, então é nisso que temos trabalhado juntos desde o ano passado – dando a eles todas as minhas inspirações do que eu quero naquele mundo”, completou.

A socialite também entrou, recentemente, no mercado de ativos digitais. Em outra colaboração com Blake neste ano, a empresária vendeu três obras de arte digital em NFT e faturou mais de US$ 1 milhão.