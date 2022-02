Warren Goldswain / Thinkstock Lista ajuda usuários a não perderem playlists

A polêmica entre o roqueiro Neil Young e o podcaster Joe Rogan criou um dilema para alguns usuários do Spotify: tem gente que gostaria de sair da plataforma em forma de protesto, mas se sente preso pelas suas playlists.

O Estadão já mostrou outros aplicativos de música para sair do Spotify, mas, para os mais apegados, faltava saber o passo a passo como transferir as playlists para: Deezer, Amazon Music, YouTube Music e Tidal. Em todos os casos, os usuários vão precisar recorrer a aplicativos de terceiros, mas nem sempre eles cobram pelas transferências.

Confira!

FreeYourMusic

Disponível para iPhone e Android, o FreeYourMusic permite escolher entre 20 serviços de música para fazer a transferências de dados, entre eles estão Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora, YouTube Music, Tidal, e Spotify. O app oferece um plano gratuito em que é possível transferir uma playlist por vez, limitadas a 100 músicas.

Para contornar isso, há dois planos pagos. Um é o básico básico vitalício, que custa uma única taxa de R$ 69,15. A modalidade oferece transferências ilimitadas - ou seja, é possível enviar mais de uma playlist de uma vez e não há restrições à quantidade de sons em cada uma delas.

Já o plano premium mensal sai por R$ 19,22 ao mês. Ele oferece todos os benefícios do plano básico e também sincronização automática de todas as playlists e álbuns em diferentes serviços - além de backup de todas as suas listas em nuvem.

A transferência das playlists é bem simples: Abra o app, selecione o ícone do Spotify para transferir a playlist e selecione para onde você deseja levá-la.

Songshift

Songshift é gratuito e está disponível para iPhone e Android. Com ele, você só precisa sincronizar suas contas nos serviços de músicas para conseguir fazer as transferências. Importante dizer que ele não tem um limite de quantas playlists você pode transferir de uma vez só, porém, quanto maior o número, maior é o tempo de espera.

Os passos que você deve seguir são: sincronize suas contas no app, escolha o Spotify como aplicativo de onde a playlist vai ser transferida e escolha qual serviço vai receber os sons.

O aplicativo procura as músicas presentes entre os dois serviços e, no final de cada transferência, uma mensagem mostra quais arquivos não foram encontrados.

O app tem também planos premium de R$ 20,90 ao mês ou R$ 82,90 ao ano, ambos com os mesmos benefícios: número ilimitado de transferências simultâneas, velocidade maior para encontrar músicas, transferências mais rápidas, preservação das configurações de transferência, recebimento de notificações do app e customização de temas do app.

Soundiiz

O Soundiz tem um menu com 48 serviços de música para conectar ao app e transferir playlists entre eles. Não se preocupe, pois você não ficará perdido entre tantas opções. É possível remover do menu principal esconder os serviços que você não usa.

Outra vez, é necessário sincronizar dentro do aplicativo todos os serviços que você usa. Ele é gratuito e está disponível para uso em qualquer navegador ou Android. Nessa modalidade, não é possível transferir todas as playlists simultaneamente - elas são movimentadas uma por uma. No plano premium, que custa €3 (R$ 16,97), é possível transferir todas as playlists de uma vez.

Para transferir a playlist, vá para a área de transferência, escolha o Spotify como fonte, escolha a playlist que deseja transferir e escolha para qual app quer transferir. Durante a transferência, é mostrado na tela quais músicas estão duplicadas dentro da playlist e você pode tirá-las da transferência.

Tune My Music

O Tune My Music tem um limite de 500 músicas por transferência no plano gratuito. Além disso, permite apenas transferir playlists e músicas marcadas como favoritas. Para transferir álbuns ou artistas, é necessário ter o plano pago de R$ 24 reais por ano ou R$ 4,50 por mês.

Para fazer a transferência, você vai seguir os seguintes passos: selecionar o Spotify, onde as playlists estão, escolher a playlist ou a sua URL e selecionar para qual app você quer transferi-la.