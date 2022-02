Warren Goldswain/Thinkstock Lista de aplicativos te da alternativas para sair do Spotify

O Spotify tem sido alvo de um boicote nos últimos dias: artistas como Neil Young e Joni Mitchell retiraram músicas da plataforma em protesto contra a conduta da empresa na remoção de conteúdos com desinformação sobre a covid-19. Para quem quiser seguir o mesmo caminho e deixar o app, há uma série de serviços de streaming de música no mercado que podem servir como alternativas.

Amazon Music, Apple Music, Deezer, Tidal e YouTube Music são algumas das opções para você continuar tendo suas experiências musicais e ouvindo seus programas favoritos. Além de diferentes preços de assinatura, cada aplicativo possui conteúdos exclusivos, como podcasts, rádios e sessões de músicas gravadas em estúdios próprios.

Abaixo, veja detalhes sobre as plataformas.

Amazon Music

O Amazon Music é o serviço de música da Amazon para assinantes do Amazon Prime, que engloba também serviços como o Prime Video – o app está disponível para Android e iPhone.

A plataforma oferece mais de 90 milhões de músicas e muitos podcasts. Um dos diferenciais são as transmissões de programas ao vivo de outras plataformas como a Twitch, e a reprodução de podcasts de outros serviços como Globoplay. Há também conteúdo exclusivo da Amazon, que inclui sessões de música de artistas nos estúdios e podcasts como o Esse mundo tá perdido, com com produção Porta dos Fundos.

O serviço é exclusivo para assinantes do Amazon Prime, que custa R$ 10 ao mês.

Apple Music

O Apple Music já vem instalado no iPhone. No Android, é preciso baixar o aplicativo pela loja de aplicativos Play Store e depois acessar a plataforma com um ID Apple – é preciso ter um celular ou tablet com Android 5.0 ou posterior.

O app também tem recomendações baseadas nos gostos musicais e nos artistas favoritos do usuário. Além disso, possui conteúdo exclusivo em sua própria rádio, com programas que tocam ao vivo o dia todo, como The Zane Lowe Show, At Home With Disclosure e The Ebro Show, todos com horários disponíveis no aplicativo. Além disso, a plataforma oferece entrevistas com artistas, que ficam disponíveis na forma de áudio e vídeo.

No Apple Music, também está disponível a sessão Neil Young Lives Her, onde você encontra toda a discografia e alguns especiais com entrevista do artista.

Para ter acesso ao conteúdo do Apple Music, é necessário fazer a assinatura de um dos três planos disponíveis: Individual (R$ 17), Família (R$ 25) para até seis usuários simultâneos ou Estudante Universitário (R$ 8,50 + Apple TV gratuito). Todos os pacotes têm mais de 75 milhões de músicas e qualidade alta de áudio, além de não exibir propagandas e trazer a opção de escutar músicas offline.

Deezer

O Deezer está disponível para download tanto no Android quanto no iPhone. Na barra inferior do app, há a opção para buscar por novas músicas ou podcasts e para conferir as faixas, programas e rádios que você adicionou aos seus favoritos. A plataforma oferece notificações sobre os artistas preferidos do usuário, além de opções de preferências que podem ser alteradas nas configurações.

O aplicativo oferece conteúdos exclusivos em uma sessão chamada Deezer Originals. Lá, é possível encontrar gravações musicais realizadas nos estúdios da Deezer e também podcasts exclusivos, como o título infantil Palavra Cantada em Histórias e o Quicando, que traz memes e fofocas que estão bombando na internet. Assim como o Spotify, o app cria playlists personalizadas de acordo com o gosto musical do usuário. Nele, você pode encontrar os 53 discos de Neil Young, que já não podem mais ser encontrados no Spotify.

A plataforma oferece três tipos de assinaturas, todas com um ponto em comum: durante os dois primeiros meses de assinatura, o usuário desembolsa R$ 0,90, e depois passa a pagar o preço fixo do plano escolhido. O plano Premium (R$ 24,90) dá acesso a todas as mais de 73 milhões de músicas, milhares de podcasts, rádios e playlists personalizadas, sem propaganda entre faixas, com opção de escutar música offline e usufruir de áudio em alta qualidade. Já o pacote Família (R$ 39,90) oferece os recursos do Premium mas com a capacidade de seis contas usarem o app simultaneamente. Há também o plano HiFi (R$ 39,90), que traz como diferencial a tecnologia de som em alta fidelidade.

Tidal

Disponível para download no Android e no iPhone, o Tidal tem como diferencial a sua qualidade sonora, de longe a melhor entre as plataformas de música.

Para quem curte podcasts, o lado ruim é que a plataforma só oferece produções originais - não há espaço para programas que estão também na concorrência. Ainda assim, os títulos são interessantes, como o Speak Out, programa que traz representatividade LGBTQIA+, o Speak Up, em que homens e mulheres negras contam sobre suas dificuldades como racismo na sociedade, e o In Conversation, que traz entrevistas com artistas.

Assim com os outros serviços, há playlists criadas a partir do gosto do usuário e também uma biblioteca para guardar faixas e programas favoritos. É possível baixar músicas e videoclipes para escutar offline - um outro diferencial do serviço é exibir produções visuais. No Tidal, você encontra também todos os 53 discos de Neil Young.

Os planos são apenas dois. O Tidal HiFi (Individual por R$ 27 ou Família para até cinco usuários por R$ 42) oferece mais de 80 milhões de músicas e 350 mil vídeos sem propaganda, com qualidade de som HiFi. Já o Tidal HiFi Plus (Individual por R$ 54 ou Família para até cinco usuários por R$ 83) disponibiliza todos os benefícios do primeiro plano, mas com a diferença de dar 10% do valor pago para os artistas que o usuário mais ouvir.

YouTube Music

O YouTube Music é o serviço de música do YouTube para assinantes do Premium, que inclui também os serviços de vídeo sem propaganda na plataforma principal – o app está disponível para Android e iPhone.

A plataforma tem mais de 70 milhões de músicas, incluindo músicas exclusivas gravadas ao vivo e estúdio. Você pode encontrar a discografia inteira de todos os seus artistas favoritos, incluindo a de Neil Young, com todos os 53 discos e mais especiais ao vivo.

A assinatura do YouTube Premium custa R$ 27,90 ao mês.