Dado Ruvic/Reuters O WhatsApp também receberá em breve a função “modo de desaparecimento”, que aplica mensagens efêmeras em todas as conversas de uma vez só

Anunciado em novembro, o recurso de mensagens temporárias do WhatsApp, que apaga mensagens após sete dias, chegou nos últimos meses aos celulares dos brasileiros – e talvez esteja escondido no seu celular, sem você saber que existe. A ferramenta, porém, é útil para dar aquela olhadinha nos fatos recentes e ao mesmo tempo desapegar de mensagens antigas, que ficam ocupando espaço no celular.

A funcionalidade só é válida para mensagens enviadas após a ativação do recurso – conversas anteriores não serão apagadas após os sete dias. Já os arquivos de mídia serão deletados da conversa, mas seguirão disponíveis para os usuários que utilizam o download automático de fotos e vídeos mesmo após o prazo de uma semana.

É possível ativar as mensagens temporárias tanto em conversas particulares quanto em grupos no WhatsApp. Para habilitar, basta abrir o contato ou grupo, clicar no nome do contato ou grupo, abrindo a ficha de informações daquela conversa. Ali, ao lado de opções como “notificações personalizadas” e “mensagens favoritas”, haverá uma opção para ativar ou desativar as mensagens temporárias na conversa.

Depois de habilitar, você verá um pequeno relógio no ícone da conversa e um aviso dizendo que “você ativou as mensagens temporárias”. Caso você queira desativar a função um dia, o caminho é o mesmo.

Quanto ao backup de mensagens, se você o fizer antes de uma mensagem desaparecer, essa mensagem temporária será incluída no backup. A mensagem temporária, porém, será apagada quando o usuário restaurar o backup.

O recurso também está prestes a ser turbinado. Nesta semana, o WhatsApp confirmou que lançará em breve a função “modo de desaparecimento”, que, se ativado, aplica em todas as conversas o recurso de mensagens efêmeras de uma vez só – assim, todo o conteúdo desaparece após sete dias, e não apenas mensagens de conversas específicas. Ainda não há previsão de lançamento para essa ferramenta.