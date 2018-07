Divulgação

Um dos sites mais populares da internet, o Reddit lançou um aplicativo para iPhone e smartphones com sistema operacional Android. Criado em 2005, o Reddit funciona como um fórum em que as pessoas publicam mensagens e links que são avaliados por outros usuários. Até o momento, o site só podia ser acessado por meio de smartphones, do navegador ou por meio de aplicativos criados por terceiros.

Um destes aplicativos é o Alien Blue, disponível apenas para iPhones e iPads, que foi adquirido pelo Reddit em outubro de 2014. Em breve, ele será removido da App Store. “O ecossistema de terceiros foi bastante útil e sempre haverá espaço para aplicativos de terceiros do Reddit”, disse o vice-presidente da plataforma, Alex Le, ao site norte-americano The Verge.

Ele explica que, devido à escassez de alguns recursos, o site decidiu investir em um novo aplicativo. “O novo código base nos permitiu adicionar recursos e construir uma plataforma estável em uma quantidade recorde de tempo. Esperamos manter o ritmo e oferecer novas atualizações pelo menos uma vez por mês”, diz Le.

O novo aplicativo permite ao usuário pesquisar comunidades, compartilhar comentários, imagens e links, acessar a caixa de mensagens e personalizar o avatar. O app ainda possui um recurso para leitura em condições de pouca luminosidade e outro de leitura acelerada para passar rapidamente pelos comentários do fórum.

O aplicativo é gratuito e, por enquanto, ele só está disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Segundo Le, aos poucos o aplicativo deve chegar a outros países. “O Reddit tem um monte de conteúdo potencialmente controverso e os países têm diferentes níveis de sensibilidade para isso”, explica. A empresa não tem planos de desenvolver uma versão específica para o sistema Windows Phone, da Microsoft.