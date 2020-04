O sistema de saúde pública britânico (NHS, na sigla em inglês) anunciou que está liderando, junto a empresas de tecnologia do Reino Unido, o desenvolvimento de um aplicativo para ajudar os cidadãos a identificar se tiveram contato com pessoas infectadas com o novo coronavírus.

A expectativa é que o aplicativo ajude na transição para o fim da quarentena, alertando os cidadãos baseado em sua localização. Por meio do celular, o app rastreia pessoas que tenham testado positivo para o vírus e alerta quem pode ter estado próximo a esses casos.

Gabriela Biló/Estadão Uso de dados de geolocalização para monitorar avanço do coronavírus causa preocupações de privacidade

O secretário da saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou que este é o caminho para proteger as pessoas e o sistema de saúde.

“Se você se sentir mal com os sintomas do coronavírus, poderá informar com segurança a esse novo aplicativo do NHS, e o aplicativo enviará um alerta anonimamente a outros usuários do aplicativo que você teve um contato significativo com eles nos últimos dias, mesmo antes de você ter sintomas, para que eles saibam e possam agir de acordo”, afirmou Hancock.

O secretário da saúde ainda afirmou que os dados recolhidos estão de acordo com os padrões de segurança e que eles não serão retidos por mais tempo do que o necessário para o funcionamento do aplicativo.