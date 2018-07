Bruno Capelas/Estadão Réplica do Orkut surgiu na internet nesta semana

A primeira rede social de muitos brasileiros – o Orkut – foi encerrada em 2014, depois de uma década de bons serviços prestados à internet. Agora, ela parece estar de volta, sem a chancela oficial do Google: na manhã desta quarta-feira, 12, o site Orkut.li começou a aparecer nas redes sociais, prometendo ser uma réplica idêntica do antigo paraíso dos recadinhos e depoimentos. Mas é melhor ter cuidado.

Ao tentar acessar o site, a reportagem do Estado recebeu o aviso do Google Chrome de que se trata de um endereço perigoso, capaz de fazer phishing com os usuários – isto é, roubar seus dados para depois revendê-los. Por isso, é bom ter cautela ao utilizar o Orkut.li.

Bruno Capelas/Estadão Tela do Google Chrome avisa usuário que site pode roubar suas informações

O site, no entanto, não tem nenhuma relação direta com o Google – procurada pelo Estado, a empresa não se pronunciou sobre o assunto. "Encerramos o Orkut em 2014", disse a empresa.

O domínio 'orkut.li' foi registrado em 4 de agosto de 2006, por uma pessoa chamada Murillo Faga, com endereço no Jardim Nove de Julho, na zona leste de São Paulo. "Por conta da falta de reputação do domínio – ou seja, registrado provavelmente sob um nome falso e por uma empresa não idônea – não é indicado registrar dados pessoais neles e nem confiar como rede social primária", diz Fábio Assolini, analista da empresa de cibersegurança Kaspersky.

"Não recomendamos o site por questões ligadas a privacidade e cuidado dos dados pessoais, já que não sabemos o quedono do site fará com os dados – como, por exemplo, vender a lista de e-mail para spammers", diz Assolini. Segundo a Kaspersky, neste momento o site não distribuiu nenhum tipo de malware, mas o especialista ressaltou o aviso do Google sobre o site ser falso.

Ao entrar na plataforma, a equipe da empresa de cibersegurança PSafe identificou diversos usuários com "textos e comentários iguais, o que pode indicar contas fake ou bots presentes na rede social", em mais um indício de que o site pode ser perigoso."Caso o usuário opte por criar uma conta na plataforma, a orientação é utilizar uma senha exclusiva para esse site e não a mesma a estabelecida em outras contas pessoais, como e-mail ou demais redes sociais", diz a empresa, em nota.

Outro motivo para desconfiar do site é o fato de que ele usa a marca de forma ilegal – nem o próprio Orkut Buyukkokten, engenheiro turco responsável pela criação da rede social no Google, pode utilizá-lo. Hoje, Buyukkokten é o dono da rede social Hello, que chegou ao Brasil no ano passado.

Ao conseguir entrar no site, clicar em várias de suas abas – "Sobre", "Privacidade", "Centro de segurança", que imitam o layout do antigo Orkut – resulta em nada. É possível, então, apenas fazer o cadastro no site, fornecendo email, senha e dados pessoais.

Quem entrar no Orkut.li, porém, vai ver uma grande volta ao passado, na qual é possível fazer amigos, enviar recados, ler a sorte do dia e até mesmo criar e acessar comunidades. Todos os usuários precisam ter pelo menos 18 anos de idade – como no antigo cadastro do Orkut.