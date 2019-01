Reprodução Assistente da Apple vira base para improviso musical

Em 7 de janeiro, o usuário do Twitter @jenreles1 fez uma questão matemática complexa para a Siri, a assistente de voz da Apple: Quanto é 1 trilhão elevado à décima potência? A dúvida, porém, ia além de uma curiosidade pelo resultado. A resposta em inglês cheia de zeros virou base para um improviso musical complexo e @jenreles1 caprichou no batidão. Amiga do músico, a usuária @kid-chrissy postou um vídeo do momento no Twitter, e logo ele se espalhou.

“Siri what 1 trillion to the tenth power” pic.twitter.com/ufcSexrqWZ — Chris (@kid_chrissy) January 8, 2019

Até a conclusão deste texto, o vídeo tinha 4 milhões de visualizações e deu origem ao #Sirichallenge, no qual as pessoas utilizam o assistente da Apple para demonstrar habilidades de produção e improviso musical.

Logo apareceram usuários fazendo rap em cima das batidas.

A coisa evoluiu para pedais de loop.

“Siri, what’s 1 trillion to the 25th power?” #Sirichallenge pic.twitter.com/ldg1OdbV6L — keats the geek (@KeatsTheGeek) January 9, 2019

Até chegar em produções completas.

I was bored so I did the #Sirichallenge pic.twitter.com/oElAJuPu15 — Starr (@Prod_Starr) January 10, 2019

Vale lembrar que a mania não é totalmente nova - a Siri foi lançada em 2011, o que deu tempo de sobra para as pessoas experimentarem com suas respostas. Em dezembro, já existia um vídeo de batida com a Siri. Alguns, como o improviso de música indiana abaixo, já demonstravam bastante complexidade.