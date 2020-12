Akhtar Soomro/Reuters O Tinder divulgou nesta terça-feira, 8, as principais tendências nos dates em 2020

Mesmo em ano de pandemia e distanciamento social, os solteiros não se deixaram abater pela dificuldade e fizeram do Tinder, aplicativo de namoro do grupo Match, um dos locais mais badalados para dates e conversas em 2020. E a retrospectiva, divulgada pela empresa nesta terça-feira, 8, trouxe as principais tendências de como os brasileiros usaram a criatividade para deixar o xaveco rolar.

Entre os principais tópicos, o principal "puxador de conversa" foi mesmo a saudade do carnaval e da aglomeração de fevereiro. Segundo o Tinder, as menções às palavras "bloquinhos" e "carnaval" foram altas no app. A pandemia, claro, também foi um dos facilitadores dos contatinhos, com termos como "quarentena&chill", alusões à máscara e à distância — o uso do termo "saudade" dobrou no mês de julho em comparação à janeiro, e foi registrada 10 vezes mais no segundo semestre.

A esfera do entretenimento e da política também estiveram presentes no desenrolar das ideias em 2020. Os usuários utilizaram o app para falar sobre democracia, igualdade de direitos e feminismo. A palavra "voto" teve o dobro de menções neste ano e emojis que corroboram o movimento "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) foram usados quatro vezes mais.

Em um ano de edição histórica do reality show "Big Brother Brasil", o programa teve um grande índice de menções nas descrições de perfil dos usuários e colocou dos dates mais próximos durante as noites dos primeiros meses do ano. O reality também ajudou nas tendências musicais do app em 2020. A música Don't Start Now da britânica Dua Lipa — também conhecido como o hino de Manu Gavassi no BBB — ficou na terceira colocação entre as preferidas dos usuários.

A primeira colocação ficou com a música The Box, de Roddy Rich, seguida de ROCKSTAR, com participação do mesmo rapper. Outros sucessos de 2020 como WAP, da Cardi B, Dance Monkeys, de Tones and I, e Blinding Lights, do The Weeknd também fecham a lista do Tinder. Confira as principais músicas do app em 2020:

The Box - Roddy Rich

ROCKSTAR (feat. Roddy Rich) - DaBaby

Don't Start Now - Dua Lipa

WAP (feat. Meghan Thee Stallion) - Cardi B

Toosie Slide - Drake

Circles - Post Malone

Life is Good (feat. Drake) - Future

Dance Monkey - Tones and I

Roses Imanbek Remix - SAINt JHN

Blinding Lights - The Weeknd