Denis Charlet / AFP Saiba como fazer a retrospectiva 2019 no Instagram

Com o fim de ano chegando, começam a aparecer no Instagram os famosos posts com as fotos mais curtidas que as pessoas tiveram na rede social em 2019. Popularizada por influenciadores, a retrospectiva mostra o alcance que seus registros tiveram no Instagram e serve também para mostrar aos seus seguidores e amigos como foi seu ano. Em um ano em que o Instagram deixou de mostrar a quantidade de curtidas em seu aplicativo, será ainda um bom termômetro para finalmente saber quais as fotos mais populares dos seus amigos.

Diferente do que acontece em outros aplicativos, como o Spotify, o Instagram não tem uma ferramenta nativa para fazer a retrospectiva das suas melhores fotos em 2019. Você depende de ferramentas de terceiros, sendo a mais famosa a Top Nine, da empresa Beta Labs, que existe desde 2015.

Disponível para uso em seu site oficial e também para Android e iOS, o aplicativo age de forma simples: você informa seu nome de usuário no Instagram, um endereço de e-mail e o Top Nine devolve informações como suas nove fotos mais curtidas, quantas curtidas cada uma recebeu e ainda faz um somatório de todos os likes que sua conta teve em 2019.

O Top Nine não exige maiores autorizações de uso para funcionar, ele faz uma simples raspagem de dados do seu usuário no Instagram e compila os dados. É diferente do que aconteceu com o FaceApp, que no início do segundo semestre de 2019 fez sucesso, e se descobriu posteriormente que o aplicativo armazenava dados e os compartilhava com parceiros comerciais.

Veja abaixo como fazer a retrospectiva no Instagram com o Top Nine.

1) Acesse o site clicando no link ou baixe o aplicativo oficial no Google Play e App Store.

2) Escreva seu nome de usuário e e-mail no campo destacado.

Reprodução Coloque seu nome de usuário e e-mail no formulário

3) Receba a compilação das suas nove fotos mais curtidas no Instagram.

Reprodução Receba a compilação e faça download dela

4) Faça o download da imagem e compartilhe na rede social – se você achar que é o caso, claro.