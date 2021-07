Thomas Coex/AFP O CUE5 utiliza inteligência artificial para entender a distância, posição e força de arremesso para acertar as cestas

A seleção japonesa de basquete ganhou um reforço nas Olimpíadas de Tóquio 2020 para somar aos talentos de Rui Hachimura, principal nome do time. Isso porque o novo atleta é literalmente uma máquina: o robô cestinha CUE5 ganhou os holofotes na última semana por reproduzir lançamentos calculados e acertar cestas consideradas difíceis por jogadores da modalidade.

O robô, claro, não entra em quadra nas partidas oficiais, mas faz a sua aparição nos intervalos dos jogos, sempre lançando bolas de três pontos planejadas para acertar a cesta. Com a camisa 95, o robô é uma criação da Toyota e é uma evolução de um modelo já existente e testado em 2019: o CUE3. O modelo foi apresentado na época como um protótipo desenvolvido para atuar especialmente nas Olimpíadas, podendo também, além de dar um show na quadra, recepcionar atletas e visitantes nos ginásios.

I, for one, would like to welcome our new basketball robot overlords. #Olympics pic.twitter.com/ioZTuqse0i — Tyler Roney (@TylerJRoney) July 25, 2021

Com dois metros de altura e mais de 90kg, o robô acertou — inclusive do meio da quadra — 11 dos 21 "chutes" que tentou fora da área do garrafão. A exibição foi na partida entre Estados Unidos e França, em que a equipe de Gregg Popovich perdeu de 83 a 76 para os franceses.

O CUE5 utiliza inteligência artificial para entender a distância, posição e força de arremesso para acertar as cestas e já teve modelos anteriores recordistas em lançamentos pelo Guinness Book. A versão Olímpica, porém, mira, por enquanto, em fazer sucesso na quadra e animar jogadores e equipes técnicas no ginásio — o público foi proibido durante os Jogos no Japão.